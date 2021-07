Dom po „El Chapo” do wygrania na loterii

Dom, który należał do meksykańskiego barona narkotykowego Joaquina „El Chapo” Guzmana, zostanie wystawiony na loterię w Meksyku. Wartość rezydencji szacowana jest na 184 tys. dolarów – podał serwis BBC News.

Meksykański rząd przekazał, że dom w Culiacan w stanie Sinaloa zostanie wystawiony na loterię dzień przed świętem niepodległości tego kraju, 15 września. Będzie można wylosować także rezydencję byłego lidera kartelu Juarez Amado Carillo, stojącą w ekskluzywnej kolonii mieszkaniowej El Pedregal w południowym Meksyku, wartą ok. 3,8 mln dolarów.



„El Chapo” był jednym z najpotężniejszych przemytników narkotyków do Stanów Zjednoczonych. W 2009 r. znalazł się na 701. miejscu listy najbogatszych osób na świecie. Jego majątek oszacowano na 1 mld dolarów.



W 2001 r. zbiegł przed ekstradycją do USA z meksykańskiego więzienia o podwyższonym rygorze. Według oficjalnych informacji – został wywieziony ukryty w wózku z brudnymi ubraniami; są jednak podejrzenia, że pomogli mu w ucieczce przekupieni strażnicy.

źródło: pap

Gangstera wytropiła dopiero w 2014 r. meksykańska piechota morska. „El Chapo” z domu w Culiacan uciekł kanalizacją burzową, ale schwytano go sześć dni później w mieście Mazatlan w stanie Sinaloa.W 2015 r. ponownielecz został złapany sześć miesięcy później. W 2017 r. został poddany ekstradycji do USA i tam, dwa lata później, skazano go na dożywocie za m.in. dystrybucję kokainy i heroiny do Stanów Zjednoczonych, pranie pieniędzy, posiadanie nielegalnej broni palnej. Świadkowie zeznali też, że dopuścił się spalenia mężczyzny żywcem i gwałtów na nastolatkach w wieku nawet 13 lat.