Tureckie F-16 lądują w Polsce i dołączają do misji NATO Air Policing

Cztery myśliwce F-16 tureckich sił powietrznych wylądowały we wtorek w bazie lotniczej w Malborku. 80-osobowy turecki pododdział sił powietrznych będzie obsługiwał myśliwce z Malborka do połowy września, wspierając misję NATO Air Policing w regionie.

Ukraina: Flota Czarnomorska obserwuje natowskie manewry Sea Breeze NATO i Ukraina prowadzą na obszarze Morza Czarnego manewry Sea Breeze 21. To największa edycja w historii tych ćwiczeń, które odbywają się od 1997... zobacz więcej

To już drugi raz, kiedy tureckie siły powietrzne dostarczają myśliwce do NATO Air Policing i pierwsza ich dyslokacja w Malborku.



Obecnie jest to też trzeci pododdział w ramach Air Policing w regionie, obok przedstawicieli hiszpańskich sił powietrznych w Szawlach na Litwie i włoskich sił powietrznych w Amari w Estonii.



NATO podało, że to przykład „solidarności i spójności między członkami NATO oraz zbiorowego zaangażowanie w odstraszanie i obronę”.



Rozmieszczenie tureckich F-16 w Malborku pokazuje naszą gotowość i zdolność reagowania – wskazał Sojusz.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Dodano, że trzej sojusznicy z południa – Hiszpania, Włochy i Turcja – wspierają natowskie siły powietrzne na północy Europy. Rozmieszczone w regionie Morza Bałtyckiego będą współpracować ze sobą oraz z goszczącymi siłami powietrznymi Misja NATO Air Policing ma przede wszystkim za zadanie ochronę przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich.