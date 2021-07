Podkarpacki baron PO szefem warszawskiej spółki. Kim jest Zdzisław Gawlik?

Potwierdził się medialne doniesienia – szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Zdzisław Gawlik dostał nową posadę w stolicy. Wpierw decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego trafił do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a następnie objął stanowisko prezesa warszawskiej spółki. Zastąpił na tym stanowisku Włodzimierza Karpińskiego – który w przeszłości także kierował oddziałem PO, tylko na Lubelszczyźnie.

O tym, że Trzaskowski dokooptował do zarządu MPO Gawlika, jako pierwszy informował w kwietniu tego roku portal rzeszow-news.pl, a stołeczna „Gazeta Wyborcza” zapowiadała wówczas, że może on objąć stery w spółce. Tym bardziej, że – jak opisywano – był „pewniakiem” na to stanowisko.





Kim jest Zdzisław Gawlik?

Budował elektrownie atomowe

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, mpo.com.pl, gazetawyborcza.pl

Zdzisław Gawlik został baronem PO na Podkarpaciu w 2017 roku. Z wykształcenia to prawnik, cywilista, nauczyciel akademicki – obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W przeszłości był także posłem (dostał się do Sejmu w 2015 roku z list PO), a także wiceministrem skarbu państwa.Na tym ostatnim stanowisku jego szefem był– ten sam, który do niedawna kierował MPO, a którego zastąpił Gawlik. Karpiński zwolnił stanowisko na początku kwietnia, gdy został sekretarzem miasta Warszawy – na portalu tvp.info opisywaliśmy jego nową funkcję, na którejGawlik to więc już drugi z rzędu prezes MPO z partyjną legitymacją.W przeszłości. Jak ujawniły media, za pracę nad inwestycjami, które nigdy nie powstały,