Niemcy zniosą ograniczenia, gdy oferta szczepień będzie dostępna dla wszystkich

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas opowiedział się za zniesieniem wszystkich ograniczeń związanych z pandemią, gdy tylko wszyscy w Niemczech otrzymają możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19. – Można się tego spodziewać w sierpniu – powiedział agencji dpa i dziennikowi „Sueddeutsche Zeitung”.

– Kiedy każdy w Niemczech otrzyma możliwość zaszczepienia się, nie będzie już żadnego prawnego ani politycznego uzasadnienia dla jakichkolwiek ograniczeń – stwierdził Maas.



Andreas Gassen, przewodniczący zarządu federalnego związku lekarzy ustawowych kas chorych, już wcześniej wyraził podobny pogląd. – Najpóźniej do września będzie dostępna oferta szczepień dla wszystkich chętnych, wtedy prawie wszystkie ograniczenia będą musiały zostać usunięte – powiedział gazecie „Bild”.





„Zniesienie środków jest konstytucyjnie obowiązkowe”

Rzecznik ds. polityki prawnej grupy parlamentarnej chadeckiej Unii CDU/ CSU Jan-Marco Luczak jest podobnego zdania. – Zniesienie środków ochronnych jest konstytucyjnie obowiązkowe – powiedział we wtorek dziennikowi „Welt”. Poprzednie działania były prawidłowe i konieczne do opanowania pandemii. – Jeżeli jednak krzywda wyrządzona sobie i innym jest prawie całkowicie wykluczona z naukowego punktu widzenia, nie ma już miejsca na ograniczenia – twierdzi Luczak.

„Podobnie widzi to sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak” – pisze „Welt”. Jeśli dostępna jest wystarczająca liczba szczepionek, trzeba „wrócić do nowej normalności” – powiedział Ziemniak we wtorek w Berlinie. Osoby nieszczepione mogą wówczas w coraz mniejszym stopniu oczekiwać, że społeczeństwo zastosuje się do środków mających na celu ochronę tych, „którzy nie zostali zaszczepieni”.





Sondaż

źródło: pap

Według sondażu instytutu badań opinii YouGov, niewielka większość Niemców opowiada się za zniesieniem od września wszelkich środków związanych z pandemią koronawirusa dla osób w pełni zaszczepionych. W opublikowanym we wtorek sondażu 51 proc. było za, 39 proc. było przeciw.Do tej pory ok. 55,6 proc. Niemców zostało przynajmniej raz zaszczepionych przeciwko koronawirusowi . 37,9 proc. ma pełną ochronę, ponieważ otrzymało dwie dawki lub zostało zaszczepione jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.