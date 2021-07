Zatrzymano ciężarówkę z radioaktywnym złomem

W porcie w Chersoniu na południu Ukrainy zatrzymano ciężarówkę z radioaktywnym ładunkiem. Pojazd przewoził kilkadziesiąt ton złomu – podały we wtorek ukraińskie media. Według służb poziom promieniowania pięciokrotnie przewyższał normę. Samochód odizolowano.

Policja poinformowała agencję Ukrinform, że ciężarówka przewoziła 39,5 tony złomu. Według państwowej straży granicznej pojazd przybył do chersońskiego portu handlowego z Połtawy. Nieprawidłowości wykryto, kiedy po przyjeździe do portu ciężarówka znalazła się na jednym z punktów kontrolnych. Tam zadziałał system kontroli promieniowania.



Straż ustaliła, że promieniowanie ładunku pięciokrotnie przekraczało dopuszczalną normę. Przedstawiciel lokalnych władz zapewnił, że pojazd jest pod ochroną, a wszystko, co nie odpowiada normom, ma zostać wywiezione i zutylizowane przez specjalistyczną firmę.



