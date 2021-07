Przełom w leczeniu nowotworów? Naukowcy są w stanie zatrzymać podział komórek

Polscy naukowcy opracowali efektywną metodę dostarczania nukleotydów do komórek, która powoduje destrukcję komórek nowotworowych. Metoda może być też wykorzystywana do leczenia innych schorzeń. To sukces badaczy z Centrum Nowych Technologii UW oraz Wydziału Fizyki współpracujących z naukowcami z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Rezultaty swoich prac opisali w czasopiśmie naukowym „Chemical Science” wskazując, że analogi kapu efektywnie dostarczone do komórek są w stanie zatrzymać proces podziałów komórek nowotworowych, powodując ich destrukcję (zaplanowaną śmierć komórek nowotworowych). Udowodnienie tego było jednym z większych wyzwań w prowadzonych badaniach.



–Te badania to ważny krok w kierunku nowego rodzaju terapii przeciwnowotworowych opartych na analogach końca 5’ mRNA – mówi dr hab. Joanna Kowalska z Wydziału Fizyki UW.



Naukowcy wskazują także na szerokie potencjalne możliwości zastosowania tej metody. Prof. Jacek Jemielity z CeNT UW podkreśla, że może być stosowana w leczeniu także innych chorób.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: facebook

„Nukleotydy są m.in. źródłem energii w komórkach, cząsteczkami wykorzystywanymi do sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, jak również międzykomórkowej oraz składnikami kwasów nukleinowych i substratami do ich biosyntezy. Ze względu na swoje niezwykle istotne biologiczne funkcje” – wyjaśniają badacze.Opracowana przez nich metoda polega na łączeniu nukleotydów z niewielkimi cząsteczkami, które mają za zadanie dostarczenie ich do wnętrza komórki. W tym celu naukowcy wykorzystali przede wszystkim cząsteczki cholesterolu.