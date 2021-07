„To już było!” Cenckiewicz przypomina groźby Tuska wobec pracowników IPN

Donald Tusk od dawna deklarował się jako zwolennik likwidacji nie tylko mediów publicznych, ale także CBA czy IPN. Gdy ponownie przejął stery Platformy Obywatelskiej, sięgnął po groźby wobec dziennikarzy TVP Info. To jednak nie pierwszy raz, gdy z ust byłego premiera padają groźby – na co zwrócił uwagę historyk Sławomir Cenckiewicz, przypominając zdarzenie sprzed 12 lat.

We wtorek p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zdążył już instruować dziennikarzy, komu mogą zadawać pytania. Kpił też i obrażał reportera TVP Info. To jednak nie wszystko.





Tusk grozi dziennikarce TVP Info

Donald Tusk do dziennikarki TVP: Będzie pani moralnie odpowiedzialna za to, co musi się zdarzyć po tym, co robicie w przestrzeni publicznej. To się napewno zdarzy. Już raz na to ciężko zapracowaliście. pic.twitter.com/U5PCvoqTbC — Kamil Starczyk (@starczyk) July 6, 2021

A wiecie co go wkurzyło? Pytanie czy Michał Tusk mówił prawdę, zeznając pod przysięgą podczas komisji śledczej, że " tata wiedział, że Amber Gold to lipa". — Samuel Pereira (@SamPereira_) July 6, 2021

Cenckiewicz przypomina groźby szefa PO za książkę o Wałęsie

Kiedyś tak mówił do pracowników IPN https://t.co/Oe9TEi07WI — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) July 6, 2021

To już było!



Premier Tusk apelował do pracowników IPN, „by nie nadużywali środków publicznych, bo nie będą mogli ich w przyszłości używać – jeśli tak to będzie dalej wyglądałohttps://t.co/UDe6iaNKe3 — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) July 6, 2021

Przed jednym z zaplanowanych spotkań z liderami Koalicji Obywatelskiej powiedział dziennikarce TVP Info: „Będzie pani moralnie odpowiedzialna za to, co się musi zdarzyć po tym, co robicie w przestrzeni publicznej. To się na pewno zdarzy. Już raz na to ciężko zapracowaliście. Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce”.Co tak wyprowadziło z równowagi byłego premiera? Dziennikarka chciała zadać pytanie o zeznania jego syna ws. afery Amber Gold i o to, czy były premier ostrzegł go wówczas przed współpracą z OLT Express.Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, zauważa, że to nie pierwszy raz, gdy Tusk sięga po groźby.Na Twitterze historyk przypomina, jak w 2009 roku ówczesny szef rządu PO-PSL groził pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, „by nie nadużywali środków publicznych, bo nie będą mogli ich w przyszłości używać – jeśli tak to będzie dalej wyglądało”.Powodem była wydana – zresztą poza IPN –, w której historyk napisał m.in., że. W tamtym okresie m.in. Bronisław Komorowski domagał się, by doprowadzić do zmiany składu Kolegium IPN, by nie było tam ludzi zaangażowanych przeciw Wałęsie – opisywała „Rzeczpospolita”.