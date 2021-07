Ile kosztuje przygotowanie olimpijczyka? Kwota robi wrażenie

235 milionów złotych w 2021 roku, 240 milionów w 2020. Tyle kosztowały przygotowania polskich sportowców do startu w rozpoczynających się za niewiele ponad dwa tygodnie igrzysk olimpijskich w Tokio. – A to nie są jeszcze wszystkie wydatki – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Łącznie wyszło około pół miliarda złotych. Do kwoty przeznaczonej przez resort Glińskiego należy dodać także fundusze z różnego rodzaju rezerw. – Między innymi pozyskaliśmy środki od premiera Mateusza Morawieckiego. Udało się dzięki temu sfinansować m.in. stroje dla olimpijczyków – dodał Gliński.



To rekordowe nakłady z budżetu państwa na przygotowania sportowców. Powodem tego był koronawirus. – COVID spowodował, że wszystko stanęło trochę na głowie. Nakłady prywatnych sponsorów zostały poważnie zmniejszone, ale mimo tego udało nam się zapewnić sportowcom przygotowania na optymalnym poziomie – zapewnił pytany przez nas wicepremier.



Ostatecznie za około pół miliarda złotych wysyłamy na igrzyska 225 sportowców, czyli jeden olimpijczyk kosztował nas trochę ponad dwa miliony złotych. – Na papierze takie pieniądze robią wrażenie – przyznał Marcin Nowak, szef misji olimpijskiej w rozmowie z portalem TVP.INFO.



– Jeśli chcemy rywalizować z najlepszymi na świecie, musimy naszym sportowcom stworzyć jak najlepsze warunki ku temu. Tak też jest, żaden z olimpijczyków nie może na nic narzekać – dodał nasz rozmówca.



Były lekkoatleta zwrócił za to uwagę na inny wymiar finansowych nakładów. – Z punktu widzenia państwa polskiego i spojrzenia na ogromną promocję naszego kraju, nie jest to wygórowana kwota. Zwłaszcza jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, jak bardzo wszyscy łakniemy sportowych emocji i olimpijskiej rywalizacji. Spójrzmy, co się działo przed EURO 2020. Prawie każdy Polak odliczał dni do meczów Biało-Czerwonych. Igrzysk wyczekujemy jeszcze mocniej – stwierdził.



Czy przełoży się to na medale? Taki jest plan. Nowak przyznał, że z Japonii powinniśmy przywieźć około 15 medali. Gdyby tak się stało, to byłyby to najbardziej udane igrzyska w wykonaniu Biało-Czerwonych od 1996 roku.

Ilu polskich sportowców jedzie do Tokio?

215 sportowców w 28 dyscyplinach powołanych zostało do reprezentacji na rozpoczynające się 23 lipca igrzyska w Tokio. Skład został we wtorek zatwierdzony przez zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Jak podał prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, w Biało-Czerwonych barwach wystąpią 103 kobiety i 112 mężczyzn. Cała polska ekipa, w której będą też m.in. trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci, będzie liczyć 428 osób.Największą część reprezentacji stanowić będą lekkoatleci – 64 osoby (dodatkowo trójka rezerwowych), pływacy – 23 osoby oraz wioślarze – 20.Pierwsze ślubowanie odbędzie się już w środę, a dzień później pierwsza grupa odleci na zgrupowania przedolimpijskie do Japonii.

Ile zarobią polscy sportowcy za medale olimpijskie?

Pieniądze będą takie same jak w przypadku zmagań olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, tj. 120 tysięcy złotych otrzyma sportowiec, który w rywalizacji indywidualnej wywalczy złoto, 80 tys. zdobywca srebra, a 50 tys. zawodnik, który sięgnie po brąz.W konkurencjach drużynowych będzie to - odpowiednio - 90, 60 i 37,5 tys. zł. W grach zespołowych, w tym przypadku chodzi o siatkarzy, premią do podziału będzie 720 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 480 za drugie i 300 tysięcy za trzecie.Nagrody komitet przyzna także trenerom. Szkoleniowiec mistrza olimpijskiego może liczyć na 60 tysięcy złotych. Za srebrny krążek podopiecznego otrzyma 40, a za brązowy - 25 tysięcy. W konkurencjach drużynowych będzie to - odpowiednio - 60, 40 i 25 tys., a w grach zespołowych - 90, 60 i 37,5 tys.