Premier: Jesteśmy uśpieni bardzo niskim poziomem zakażeń

– Musimy szykować się na trudne scenariusze, musimy brać pod uwagę to, że dzisiejszy czas, kiedy mamy dużo mniej zachorowań i zakażeń koronawirusem, może zostać odwrócony – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim wzięli we wtorek udział w posiedzeniu sztabu nt. sytuacji epidemicznej w Polsce.



Podczas późniejszej konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że nikt nie jest alfą i omegą w odniesieniu do tego, co może się wydarzyć.





„Musimy szykować się na trudne scenariusze”

– Musimy szykować się na trudne scenariusze. Musimy brać pod uwagę to, że dzisiejszy czas, kiedy mamy dużo mniej zachorowań, zakażeń ( koronawirusem ) – na szczęście też dużo mniej zgonów – że ten czas może zostać odwrócony – mówił.Ocenił, że Polacy są obecnie trochę uśpieni tą dobrą sytuacją epidemiczną. – Zastanawiałem się, czy to sytuacja właściwa, dobra. I jednoznacznie muszę powiedzieć, żei znaczącą poprawą sytuacji w odniesieniu do zgonów – stwierdził.Dlatego – jak dodał – we wtorek wraz szefem MZ oraz doradcami i Radą Medyczną dyskutowano, co oprócz szczepień należy zrobić w tej sprawie.