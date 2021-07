Tusk poucza polskich dziennikarzy. Chciałby, żeby byli jak jego syn w „GW”?

Trudne pytania należy zadawać władzy, a nie opozycji. Media muszą zaangażować się jednoznacznie – stwierdził p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Wcześniej drwił i unikał odpowiedzi na pytania reportera TVP Info. Jak Tusk wyobraża sobie pracę mediów w Polsce? Czy tak, jak syn byłego premiera Michał Tusk, który pracując jednocześnie w „Gazecie Wyborczej” i liniach lotniczych OLT Express sam napisał wywiad, zadając pytania jako dziennikarz i odpowiadając na nie jako pracownik OLT?

We wtorek Donald Tusk spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. W drodze do gabinetu marszałka politykowi towarzyszyli dziennikarze. Wśród nich był też reporter TVP Info, który próbował uzyskać od Tuska odpowiedź na pytania dotyczące jego byłego ministra Sławomira Nowaka.





Donald Tusk poucza i obraża dziennikarzy

Chwilę później na konferencji prasowej stwierdził, że w Polsce funkcjonuje „mechanizm polowania na opozycję”, a jeśli ktoś „chce się nazywać dziennikarzem, to trudne pytania należy zadawać władzy, nie opozycji”.

– To media muszą zaangażować się jednoznacznie, żeby zrównoważyć ten stan rzeczy. Nie po to, żeby kogoś wspierać, ale żeby patrzeć krytycznie władzy na ręce – wskazał, zwracając się do dziennikarzy.





Michał Tusk w dwóch osobach. Pamiętny wywiad „GW” z OLT Express

Czy nowo mianowany szef Platformy Obywatelskiej jako wzór dziennikarskiej pracy stawia sobie zawodowy dorobek syna? Przypomnijmy –Syn byłego premiera – jak opisywał prawie dziewięć lat temu „Fakt” – pracował wówczas jednocześnie dla „GW” i linii lotniczych związanych z, przygotowując m.in. pytania do rozmowy. „I tak się złożyło, że. Dzięki temu w gazecie zgarniał za miesiąc 3300 zł, a w OLT – 5950 zł” – podawał dziennik.