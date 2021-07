Atak nożownika na lotnisku w Duesseldorfie – podają niemieckie media. Jedna osoba została ranna, jest w drodze do szpitala. Napastnik uciekł, jest poszukiwany. Do incydentu doszło przed terminalem odlotów. Według mediów doszło do porachunku dwóch bezdomnych.

#wieszwiecej Polub nas