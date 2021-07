Nowe informacje na temat Polaka zaatakowanego w Gruzji

Według naszych informacji na ten moment życiu Polaka zaatakowanego w Gruzji nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że Polaka odwiedziła w szpitalu gruzińska wiceminister gospodarki odpowiedzialna za turystykę.

Jak poinformowała redaktorka bloga Tbilisi Life Alena Baczija, Polak, który w poniedziałek w Tbilisi padł ofiarą napaści i został raniony nożem, trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację chirurgiczną. Wcześniej podawano, że mężczyzna to dziennikarz, jednak może on również być turystą. Miał przy sobie sprzęt do nagrywania.



Mężczyzna w poniedziałek został zaatakowany nożem podczas zamieszek związanych z paradą równości. Tego dnia w stolicy Gruzji miał się odbyć przemarsz parady w obronie praw LGBT, jednak organizatorzy zdecydowali o odwołaniu zgromadzenia z powodu starć przeciwników parady z policją.





Sprawcy ataku zatrzymani

źródło: pap

Jabłoński powiedział we wtorek, że Polak zaatakowany w Gruzji. – Jest pod opieką lekarzy. Oczywiście to jest poważna sprawa, ale jego życiu na ten moment – według naszych informacji – nie zagraża niebezpieczeństwo – poinformował wiceszef MSZ.Dodał, że poszkodowanego odwiedziła w szpitalu gruzińska wiceminister gospodarki odpowiedzialna za turystykę. Podkreślił, że w kontakcie z nim są również nasze służby konsularne. – Współpracujemy tutaj z władzami gruzińskimi w celu wyjaśnienia tej sprawy – podkreślił Jabłoński.Informację o zaatakowaniu polskiego turysty podała na Twitterze organizatorka parady równości Mariam Kwaraczkelia. Napisała, że Polak został zaatakowany przez skrajnie prawicowych protestujących po tym, jak zauważyli w jego uchu kolczyk i uznali, że musi być gejem.Mężczyzna jest pod opieką polskich służb konsularnych, które są też w kontakcie z jego rodziną.