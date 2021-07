Instrukcja dla mediów. Tusk mówi, kto może być dziennikarzem i jakie można zadawać pytania

Jeśli ktoś chce nazywać się dziennikarzem, to wie, że trudne pytania należy zadawać władzy, nie opozycji – podkreślił podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Mucha skrytykowała PO. Teraz przeprasza Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha przeprosiła swoją byłą partię Platformę Obywatelską za słowa, jakie wypowiedziała w TVN. „To było niepotrzebne i... zobacz więcej

Pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zorganizował wspólnie z marszałkiem Senatu konferencję prasową.



Donald Tusk krytykował działania rządu w kontekście – jak to ujmował – „prześladowania” opozycji w Polsce. Według niego przykładem tego jest Sławomir Nowak.



– Prawdopodobnie uczciwa rozprawa sądowa nie jest w interesie pana Ziobry, a może nie dostarczył tego co obiecał panu Kaczyńskiemu w związku ze sprawą Nowaka. Przecież to jest oczywiste i dramatycznie złe dla państwa – ocenił.



W tym kontekście mówił o „mechanizmie polowania na opozycję”. – Co jest najohydniejsze w tym wszystkim, to to, że ludzie, którzy nazywają siebie dziennikarzami, tak bezkrytycznie w tej nagonce, w tym mechanizmie uczestniczą – mówił Tusk.

Jak podkreślał, „jeśli człowiek chce się nazywać dziennikarzem, to wie, że trudne pytania należy zadawać władzy, nie opozycji”.



Odnosił się też do działań służb antykorupcyjnych. – Jeśli ktoś chce się nazywać służbą antykorupcyjną, to wie, że służba antykorupcyjna jest po to, żeby ścigać władze, bo to władza organizuje korupcję, nie opozycja; i w Polsce mamy taki system – ocenił.



Jego zdaniem „jeśli istnieje jakaś publiczna, prawdziwa i głęboka misja mediów, to są to trudne pytania do władzy, a nie bycie elementem zorganizowanej szczujni i nagonki wobec opozycji, słabszych, tych, którzy i tak podlegają nieustannej kontroli prokuratury i wszystkich możliwych służb, będących w dyspozycji władzy”.

Tusk zaatakował dziennikarkę TVP. „Pani będzie odpowiedzialna...” Muszę pani powiedzieć, że pani będzie również moralnie odpowiedzialna za to, co się musi zdarzyć po tym, co robicie w przestrzeni publicznej –... zobacz więcej

Dalej podkreślał, że „media są jedyną szansą utrzymania równowagi w demokracji, kiedy władza używa całego państwa przeciwko opozycji”.



– To media muszą zaangażować się jednoznacznie, żeby zrównoważyć ten stan rzeczy. Nie po to, żeby kogoś wspierać, ale żeby patrzeć krytycznie władzy na ręce – wskazał zwracają się do dziennikarzy. – Bez waszego zaangażowania polska demokracja nie przetrwa – dodał.



– Jeśli wszyscy ludzie dobrej woli, w tym media, nie zrozumieją na nowo swojej istotnej roli, a nią jest kontrola władzy, kiedy ona robi zamach na demokrację... O to apeluje do wszystkich – zakończył.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas