Tusk wściekł się na dziennikarza, zaczął uciekać od odpowiedzi i go obrażać. Jakie było pytanie?

Dziennikarz TVP Info kilkukrotnie próbował uzyskać od Donalda Tuska odpowiedź na pytania o aferę jego byłego ministra Sławomira Nowaka. P.o. szefa PO unikał odpowiedzi i drwił z reportera.

Pełniący od soboty obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ma dziś spotkać się z partnerami Platformy w ramach Koalicji Obywatelskiej: liderami Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Partii Zieloni. Spotkania mają się zacząć przed południem i mieć charakter indywidualny.



We wtorek Tusk spotkał się też z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. W drodze do gabinetu marszałka politykowi towarzyszyli dziennikarze. Wśród nich był też reporter TVP Info, który próbował uzyskać od Tuska odpowiedź na pytania dotyczące jego byłego ministra Sławomira Nowaka.

Donald Tusk unikał jednak odpowiedzi na niewygodne pytania i podważał wiarygodność dziennikarza TVP Info, który pytał go o nowe, ujawnione przez prokuraturę dowody na korupcję byłego ministra transportu.



Przypomnijmy, jeszcze w kwietniu Donald Tusk stawał murem za Nowakiem twierdząc, że jest „więźniem politycznym”. Jednak po powrocie do krajowej polityki Tusk zmienił zdanie o 180 stopni mówiąc, że to sprawa między prokuraturą, sądem i Nowakiem.



O to właśnie próbował zapytać Tuska reporter TVP. Polityk unikał odpowiedzi w zadziwiający sposób. – Ma pan inne zadania na dzisiaj? – odpowiedział pytaniem na pytanie Tusk.

Następnie stwierdził, że coś się zmieniło „jeśli chodzi o wyobrażenia Polaków na temat tego, jak funkcjonuje wasza telewizja”. Kolejna uwaga do reportera była równie zaskakująca: „Nie odpowiadam za proces wychowawczy, jakiemu pan podlega...” – drwił Tusk.



– To bardzo słabe uwagi i na niskim poziomie, myślałem, że pan wyższy poziom reprezentuje – odpowiedział szefowi PO dziennikarz.



Pytający nie zrezygnował nawet, kiedy dostęp do Tuska próbował utrudnić mu poseł PO Marcin Kierwiński. – Wiedziałem, że osiągnęliście poziom propagandy partyjnej, ale na takim dnie, to nie sądziłem – rzucił jeszcze Tusk przed wejściem do gabinetu marszałka.

Polityk PO sam fizycznie odpychał dziennikarza TVP po jego pytaniu, a teraz oskarża go o brak warsztatu i kultury.



