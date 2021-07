Jeden żołnierz zginął, trzech rannych w ostrzale w Donbasie

Jeden ukraiński żołnierz zginął, a trzech zostało rannych minionej doby w ostrzale ze strony wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie – poinformował we wtorek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Siły ukraińskie odpowiedziały ogniem.

W poniedziałek zarejestrowano dziewięć przypadków naruszenia rozejmu ze strony wspieranych przez Rosję separatystów. Wskutek ostrzałów jeden ukraiński żołnierz zginął, a trzech zostało rannych. Poszkodowanych ewakuowano i udzielono im pomocy medycznej – poinformował w komunikacie sztab. Jak dodano, ukraińskie siły odpowiedziały ogniem.



Ukraińska delegacja do trójstronnej grupy kontaktowej ds. uregulowania konfliktu w Donbasie podkreśla, że w ostatnich dniach częściej dochodzi do poważnych naruszeń rozejmu przez przeciwnika, w tym przy zastosowaniu uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie.



„Najniebezpieczniejsze w tym jest to, że rosyjskie wojska prowadzą ostrzały miejscowości, w tym Awdijiwki” – zaznaczono w komunikacie.



Zapowiedziano, że temat ten będzie poruszony na posiedzeniu trójstronnej grupy kontaktowej i podczas konsultacji w ramach formatu normandzkiego (Ukraina, Niemcy, Francja, Rosja).

źródło: pap

Od końca lipca 2020 r. w Donbasie obowiązuje porozumienie „o całkowitym i wszechstronnym trybie przerwania ognia” między wojskami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami, które negocjatorzy Ukrainy, Rosji i OBWE osiągnęli w ramach tzw. grupy kontaktowej. Rozejm jest jednak łamany.Według szacunków portalu Dzerkało Tyżnia