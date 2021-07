Mucha skrytykowała PO. Teraz przeprasza

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha przeprosiła swoją byłą partię Platformę Obywatelską za słowa, jakie wypowiedziała w TVN. „To było niepotrzebne i nieprawdziwe” – oświadczyła.

W poniedziałek w TVN24 Joanna Mucha mówiła o powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska, który od soboty jest p.o. szefa Platformy Obywatelskiej.



Posłanka partii Szymona Hołowni oceniła, że powrót Tuska „w pewien sposób zakleszcza ten istniejący od wielu lat spór między Platformą Obywatelską i PiS-em".



– Spór, który jest po prostu niszczący dla Polski i część ludzi ma już dość wciąż wirującej sytuacji dwóch partii, które wzajemnie na siebie szczują i wzajemnie na siebie nie mogą patrzeć – zaznaczyła parlamentarzystka.



Krótko po programie Mucha się zreflektowała, o czym poinformowała we wpisie na Twitterze. W oświadczeniu czytamy, że posłanka przeprasza swoją byłą partię Platformę Obywatelską za sformułowanie o „szczuciu”.



„»W Kropce nad i« powiedziałam, że PiS i PO wzajemnie szczują na siebie. Niedobrze powiedziałam, to nie jest dobry opis rzeczywistości. PiS szczuje na Platformę. Platforma jest skupiona na byciu antyPiSem – ale to nie jest szczucie. Przepraszam. To było niepotrzebne i nieprawdziwe” – napisała Joanna Mucha.

W Kropce nad I powiedziałam, że PiS i PO wzajemnie szczuką na siebie. Niedobrze powiedziałam, to nie jest dobry opis rzeczywistości. PiS szczuje na Platformę. Platforma jest skupiona na byciu antyPiSem - ale to nie jest szczucie. Przepraszam. To było niepotrzebne i nieprawdziwe. — Joanna Mucha (@joannamucha) July 5, 2021

