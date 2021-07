Makabryczna śmierć kobiet na polu kukurydzy

Do tragicznego wypadku doszło kilka dni temu na polu kukurydzy we Włoszech. Pod kombajnem zginęły dwie młode kobiety. Rolnik prowadzący maszynę twierdzi, że nic nie widział.

Polski kierowca zamordowany w Niemczech przez nożownika. Bronił pasażerów 63-letni kierowca autobusu z Polski zginął w nocy z poniedziałku na wtorek w ataku nożownika w Hof w Górnej Frankonii. Grupa podróżnych z dwóch... zobacz więcej

Agencja ANSA podaje, że do tego zdarzenia doszło w sobotę 3 lipca nad ranem na polu między San Giuliano Milanese i Locate Triulzi (region Lombardia w prowincji Mediolan).



Funkcjonariusze żandarmerii po długich poszukiwaniach znaleźli na polu kukurydzy ciała dwóch kobiet w wieku 28 i 32 lat. Ofiary były pochodzenia marokańskiego, to prawdopodobnie nielegalne imigrantki próbujące ukryć się na plantacji.



Do śmierci kobiet doszło prawdopodobnie wskutek potrącenia przez kombajn koszący kukurydzę. Z niewiadomych przyczyn kobiety wpadły pod maszynę.



Jedna z nich zmarła od razu. Druga zdołała jeszcze wezwać służby ratunkowe. Mówiąc po arabsku stwierdziła, że została przejechana wraz z koleżanką przez dużą maszynę i nie wie, gdzie dokładnie się znajduje.



28-letni kierowca kombajnu zeznał, że nie widział kobiet. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Ciała kobiet zabezpieczono do sekcji.



