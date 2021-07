Sasin o uchwale sanacyjnej: MAP sformułuje wytyczne, jakie działania podejmować

W radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa uchwała sanacyjna zostanie wykonana natychmiast, natomiast co do spraw, gdzie decyzje muszą zapadać wewnątrz spółek, Ministerstwo Aktywów Państwowych sformułuje odpowiednie wytyczne, jakie działania podejmować – zapowiedział wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Chodzi o uchwałę przyjętą podczas sobotniego Kongresu PiS, która przewiduje, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek.



Zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS. W uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały „zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej”.



Sasin pytany we wtorek w TVP1, jak będzie przebiegało wdrożenie w życie tej uchwały, odparł, że sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż nadzór nad spółkami SP nie polega na ręcznym sterowaniu organami korporacyjnymi tych spółek.



– Tam, gdzie jest rzeczywista, bezpośrednia władza ministra aktywów państwowych jako właściciela, reprezentanta, mówię o radach nadzorczych, oczywiście uchwała zostanie wykonana natychmiast. Natomiast co do tych spraw, gdzie decyzje muszą zapadać już wewnątrz spółek – czy to będą decyzje zarządów, czy innych organów – my w MAP sformułujemy odpowiednie wytyczne, które wskażą, jakie działania należy podejmować – mówił Sasin.



– W najbliższym czasie ministerstwo przedstawi takie zasady. To będzie wszystko transparentne, jawne dla opinii publicznej. Jesteśmy tutaj gotowi działać zupełnie otwarcie – zapewnił Sasin.



Jak dodał, uchwała jest kierunkowa i musi być teraz przełożona „na język kodeksu dobrych praktyk”. – Taki kodeks musi być uzupełniony o elementy wynikające z tej uchwały – mówił.





Zdaniem wicepremiera opozycja próbuje przedstawić obraz, jakoby spółki SP były obsadzone „niemalże przez członków rodzin polityków”. Zapewnił, że nie są to nagminne przypadki, choć się zdarzają.



– Każdy z nich bulwersuje i budzi sprzeciw opinii publicznej, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie tak radykalnych kroków, których jeszcze żadna władza, żaden rząd i żadna siła polityczna sprawująca władzę w Polsce nigdy nie podjęła – zwrócił uwagę minister. – Chciałbym, żeby z tego skorzystała też opozycja – dodał. Zwrócił uwagę na spółki samorządowe.



Sasin podkreślił, że Polacy oczekują, iż władza nie będzie korzystać ze swoich przywilejów w ten sposób. – Nawet, jeśli dla niektórych koleżanek i kolegów z klubu parlamentarnego będzie to trudne, to jednak musi zostać wykonane – podkreślił.