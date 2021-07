Polski kierowca zamordowany w Niemczech przez nożownika. Bronił pasażerów

63-letni kierowca autobusu z Polski zginął w nocy z poniedziałku na wtorek w ataku nożownika w Hof w Górnej Frankonii. Grupa podróżnych z dwóch autokarów czekała na dworcu w Hof. Jak podaje policja, doszło do kłótni z 43-letnim mężczyzną, który był w pobliżu. Portal tvp.info ustalił, że autokar należał do firmy Sindbad i jechał z Bawarii do Polski.

Tuż po północy kierowca autobusu chciał najwyraźniej załagodzić spór między pasażerami a obcym mężczyzną. Mężczyzna dźgnął nożem kierowcę. Do zdarzenia doszło obok dworca w Hof. – informują media.



Napastnik początkowo zaatakował jednego z pasażerów, lekko go raniąc. Kiedy kierowca autobusu interweniował, 43-latek dźgnął go nożem, śmiertelnie go raniąc.



Sprawca próbował następnie uciekać pieszo, ale został zatrzymany przez przybyły na miejsce patrol policji. Mimo że pasażerowie natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe, było już za późno, aby kierowca autobusu otrzymał jakąkolwiek skuteczną pomoc.



Według policji domniemany sprawca pochodzi z Saksonii.



Kulisy przestępstwa nie zostały jeszcze wyjaśnione, śledztwo prowadzi prokuratura. Sprawą zajmuje się także polski konsulat w Niemczech.



Firma autokarowa, w której pracował zamordowany, to Sindbad z Opola. Zajmuje się ona organizowaniem przewozów na trasie Polska-Bawaria. „ Zarząd Sindbad Sp. z o.o. składa rodzinie i bliskim wyrazy ogromnego żalu i współczucia w związku z tym tragicznym wydarzeniem – napisała firma w komunikacie, który przesłała portalowi tvp.info.



