Tusk kłamie o 500 Plus: Ewa Kopacz miała już gotowy taki projekt

P.o. szefa Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zasugerował, że w zasadzie jego partia sama wymyśliła program 500 Plus, a jego następczyni na stanowisku szefa rządu Ewa Kopacz prawie ten program wprowadziła. Mówił też, dlaczego nie udało się go wprowadzić za rządów PO-PSL. Nowemu kłamstwu Donalda Tuska przeczą słowa samej Ewy Kopacz, która jako premier publicznie zarzekała się, że na program 500 Plus pieniędzy nie ma i nie będzie.

Tusk przypisuje pomysł 500 Plus Ewie Kopacz

W poniedziałek na konferencji prasowej Donald Tusk mówił o programie 500 Plus. – Dosłownie tego samego dnia (na koniec kryzysu finansowego – red.) uznano, że udało się Polskę przeprowadzić przez kryzys w taki sposób, żektóre – jestem o tym przekonany – my w tym samym czasie byśmy przeprowadzili – stwierdził.ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym. Ja wiem, że my wielu ludzi nie przekonamy, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak to naprawdę wyglądało – tłumaczył polityk.Faktem jest, że program Rodzina 500 Plusczyli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin.W efekcie uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB – z 1,78 proc. PKB w 2015 r. do 4 proc. PKB obecnie – wylicza rząd.

W ramach programu Rodzina 500+ rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.



Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.





Kiedy pierwszy raz pojawiła się zapowiedź 500 Plus?

Pierwszy raz w przestrzeni publicznej zapowiedź wprowadzenia programu 500 PlusProgram 500 Plus był jednym z głównych założeń nowego programu PiS, który został zaprezentowany przed wyborami samorządowymi 2014 r.

– Wsparcie rodziny to nie jest jedna kwestia. To przede wszystkim praca, mieszkania, ale także polityka prorodzinna w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu – pomoc rodzinom. Jednym z elementów naszego projektu w tej sprawie jest wspieranie rodzin, które mają dzieci, w ten sposób, że począwszy od drugiego dziecka w rodzinach biedniejszych i średnio zamożnych (a nawet nieco więcej niż średnio zamożnych) na każde dziecko rodzina będzie otrzymywała 500 zł, a jeżeli chodzi o rodziny biedniejsze – począwszy od pierwszego dziecka – mówił w 2014 roku Jarosław Kaczyński.



Do sprawy odnosił się wtedy ówczesny premier Donald Tusk. Stwierdził, że pomysł mu się podoba, ale był sceptyczny. – Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu – skonstatował.





Zakopane miliardy

Niesamowite.

Tusk dzisiaj powiedział, że oni chcieli dać 500+ tylko nie zdążyli.



Czy Platforma naprawdę uważa Polaków za kretynów, którzy nie pamiętają, że piniendzy nie ma i nie bendzie?



������ pic.twitter.com/rCqt7zfvAs — ɐllǝnuɐɯɯı (@gen_brygady) July 5, 2021

15 grudnia 2019.

Donald Tusk: Ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+ bo ja bardzo dokładnie policzyłem na co Polskę bezpiecznie stać, a na co nie stać. pic.twitter.com/2jId4frEy4 — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) July 6, 2021

Jeszcze w 2014 roku Tusk, kiedy pełnił jeszcze funkcję premiera, deklarował, że on sam chciałby dać dzieciom nawet 1000 zł, dzięki czemu byłby „najszczęśliwszym premierem w Europie”, ale nie wie, gdzie są „zakopane miliardy”.– Ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie policzyłem na co Polskę bezpiecznie stać, a na co nie stać – komentował po latach Tusk.

– Bo jeśli jest na to pomysł, jak to sfinansować, to nie można tego ukrywać, bo szkoda każdego dnia. Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane – bo w Zakopanem nie – i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie, jeśli będę mógł być autorem czy współautorem takiego projektu – twierdził ówczesny szef rządu.





Kopacz o 500 Plus

Program 500 Plus krytykowała też sama Ewa Kopacz, o której mówił na konferencji Tusk. –– mówiła Ewa Kopacz i zaznaczała, że to wyborcze kłamstwo, którym próbuje się pozyskać wyborców.– Obecnie projekt 500 złotych na dziecko przekracza nasze możliwości finansowe – deklarowała w 2015 roku Kopacz.Internauci przypominają też, że to minister rządu Tuska Jan Vincent Rostowski zarzekał się, że na realizację programu PiS – w tym 500+ –