Ważą się losy koncesji dla telewizji TVN24

KRRiT czeka na kolejną analizę prawną, choć dotychczasowe potwierdzają, że zagraniczny właściciel nie powinien być przeszkodą w staraniach o uzyskanie koncesji – pisze wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” przypomina, że aktualna koncesja TVN24 wygasa 26 września br., a wniosek o jej przedłużenie TVN24 złożyła w lutym zeszłego roku i od tego czasu czeka on na rozpatrzenie. „W czym problem? Rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska informuje nas, że przedmiotem analiz regulatora »jest zgodność wniosku z ustawą o radiofonii i telewizji, w tym z art. 35 określającym warunki uczestnictwa podmiotów zagranicznych w spółkach posiadających koncesje«” – czytamy w dzienniku.



Chodzi o to – tłumaczy „DGP” – że polskie koncesje, oprócz firm krajowych, mogą posiadać też podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. „Licencja na TVN24 – jak i wiele innych kanałów nadawcy – należy do polskiej spółki TVN, która z kolei jest własnością Polish Television Holding, zarejestrowanego w Holandii. I dopiero ta firma jest w rękach amerykańskiego koncernu Discovery, który w 2018 r. przejął ją od innych Amerykanów ze Scripps Networks. KRRiT bada więc, czy związki ze Stanami Zjednoczonymi nie są zbyt bliskie” – wyjaśnia dziennik.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



„DGP” pisze, iż jest w posiadaniu trzech dokumentów sporządzonych przez prof. Stanisława Piątka z UW, kancelarię SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz SMM Legal. „Wszystkie wskazują, że TVN spełnia postawiony w art. 35 ustawy o rtv warunek, gdyż jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka holenderska, a więc zlokalizowana w Unii Europejskiej i EOG” – twierdzi gazeta.



Według dziennika obecnie KRRiT czeka na jeszcze jedną ekspertyzę dotyczącą wniosku TVN24.

#wieszwiecej Polub nas