Mejza: Tych polityków Tusk przeprowadzi na drugą stronę Styksu

Tusk jest sprawny. Ale oprócz tego dla większości polityków młodej generacji PO będzie politycznym Charonem, który przeprowadzi ich na drugą stronę Styksu – ocenił w programie „#Jedziemy” Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony.

Hołownia o Tusku: Dżihady mnie nie kręcą Dla mnie nie jest realnym światem, przy całym moim niekłamanym szacunku do Donalda Tuska, to, że zapisuje teraz nas wszystkich do metafizycznej... zobacz więcej

Mezja był pytany o to, jak patrzy na powrót Tuska. Polityk oznajmił, że powrót byłego premiera cieszy internautów, „bo twórcy memów są największymi beneficjentami powrotu Tuska”. – Bo tak wdzięcznego zawodnika od czasu zakończenia kariery przez Ryszarda Petru nie było. Przede wszystkim skorzysta na tym polski internet – mówił.



– Ale tak na serio, mam wrażenie, że wracamy do stanu z 2007 roku, i to nie jest dobra wiadomość dla Polski – komentował Mejza.



Zaznaczał, że Tusk jest sprawnym politykiem, ale „dla większości polityków młodej generacji PO będzie politycznym Charonem, który przeprowadzi ich na drugą stronę Styksu, bo zakończy kariery Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego”. – Myślę, że ludzie związani z Grzegorzem Schetyną też nie mogą spać spokojnie – wskazał.



Zdaniem posła to prawda, że Tusk „uratuje przed zatopieniem Platformę”. – Ale nie wierzę, że przywróci jej dawny blask – podsumował.



Mówiąc o powrocie Tuska komentował, że „nad Polskę nadciągają z kierunku zachodniego czarne chmury”. – Teraz sztuka, żeby te czarne chmury rozgonić. Tusk wraca po 7 latach wyjątkowo brzydkiej separacji z Polską. To małżeństwo Tuska z Polską nie przypominało tego, w którym do łóżka przynosi się śniadanie, a raczej to, gdzie przynosi się drugą kołdrę – dodał.



– W swojej karierze Tusk wielokrotnie pokazywał, że bardziej reprezentował interesy Zachodu aniżeli interesy Polski – wskazał Mejza.



