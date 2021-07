Hołownia o Tusku: Dżihady mnie nie kręcą

Dla mnie nie jest realnym światem, przy całym moim niekłamanym szacunku do Donalda Tuska, to, że zapisuje teraz nas wszystkich do metafizycznej wojny – dobro będzie walczyło ze złem – ocenił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia w Polsat News. pytany o powrót Tuska do kierowania Platformą Obywatelską ocenił, że najpierw były premier musi poukładać swoją partię.



– Jak będzie o czym gadać, to na pewno Tusk zadzwoni do mnie albo ja zadzwonię do Tuska. Na razie wydaje się, że on musi poukładać Platformę – stwierdził.





Hołownia: Tusk ma do mnie telefon

Jak dodał, Donald Tuski się na taką rozmowę umówić” – mówił i zaznaczał, że on również ma numer do Tuska.W ocenie Hołowni Tusk „na razie komentuje rzeczywistość, a musi zacząć ją stwarzać”.– Polityka to nie jest komentowanie rzeczywistości, to jest stwarzanie rzeczywistości. On na razie ją komentuje, musi zacząć stwarzać. Jak zacznie, to się pojawią realne światy, w których będzie można funkcjonować.– dobro będzie walczyło ze złem – ocenił Hołownia.

– Ja tęsknię za sprawnym państwem, a nie takim, które toczy święte wojny, bo mnie dżihady w polityce nie za bardzo kręcą – stwierdził Hołownia. – Jak robimy metafizykę z polityki, to partie zamieniają się w kościoły, liderzy w mesjaszy, a życie ludzi często zmienia się w piekło – dodał.



Na sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej Tusk mówił, że „dzisiaj zło rządzi w Polsce, wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem”. Apelował, by walczyć z tym złem i „nie pytać o dodatkowe powody”. Stwierdził też, że „dostaje furii”, gdy rozmówca zastrzega, że „PiS jest zły, ale” ma też zasługi.



– Bo to zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, bezwstydne i permanentne; ono się dzieje każdego dnia w każdej właściwie sprawie – powiedział Tusk.



W sobotę Borys Budka zrezygnował z funkcji przewodniczącego PO, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz ustąpili ze stanowisk wiceprzewodniczących partii. Tusk i Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących i Tusk jako najstarszy wiekiem wiceszef partii od soboty pełni obowiązki przewodniczącego PO.

