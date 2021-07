Święto kina. Rusza festiwal w Cannes

Wieczorem we Francji rozpoczyna się 74. międzynarodowy festiwal w Cannes. To największa impreza filmowa na świecie, w której uczestniczy co roku ponad 100 tys.y osób. O Złotą Palmę Cannes, przyznawaną za najlepszy film, powalczą 24 produkcje.

Festiwal w Cannes rozpocznie się tradycyjnym przejściem gwiazd po czerwonym dywanie w stronę pałacu festiwalowego. Następnie odbędzie się tam ceremonia otwarcia, po której zostanie wyświetlony film „Annette” francuskiego reżysera Leosa Caraxa z Adamem Driverem w jednej z głównych ról. To jeden z kandydatów do tegorocznej Złotej Palmy.



Wśród faworytów wymieniane są także produkcje „Tre Piani” włoskiego reżysera Naniego Morettiego, amerykańska komedia „The French Dispatch” Wesa Andersona, czy najnowszy obraz Paula Verhoevena „Benedetta”.



Jury tegorocznego festiwalu będzie przewodniczył amerykański reżyser Spike Lee. Honorową Palmę otrzyma aktorka i reżyserka Jodie Foster.







Festiwal filmowy w Cannes odbywa się zazwyczaj w maju. Jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa wyjątkowo przełożono wydarzenie na późniejszy termin.



Festiwal potrwa do 17 lipca.

