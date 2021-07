Wenezuela. Guaido ze wsparciem Bidena

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w liście opublikowanym w poniedziałek, w Wenezuelskie Święto Narodowe, że jego kraj popiera przywódcę wenezuelskiej opozycji Juana Guaido i uznaje go za tymczasowego prezydenta.

„Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zdecydowani wspierać walkę o wolność wszystkich Wenezuelczyków poprzez pokojowe i demokratyczne przemiany” – napisał amerykański prezydent w liście skierowanym do „Pana Prezydenta Juana Guaido”.



USA, podobnie jak ok. 50 państw, nie uznały wyboru prezydenta Nicolasa Maduro w bojkotowanym przez opozycję głosowaniu z 2018 r. Uznają Guaido za tymczasowego prezydenta i nałożyły sankcje na Wenezuelę, próbując odsunąć Maduro od władzy.



„W tym dniu (święto narodowe Wenezueli – przyp. red.) podkreślamy ogromną pracę wykonaną (...) w poszukiwaniu przemian (...) pod Pana kierownictwem” – napisał prezydent Joe Biden do prezydenta Guaido za pośrednictwem Przedstawicielstwa Stanów Zjednoczonych dla Wenezueli w Kolumbii, w liście, którego autentyczność została potwierdzona przez AFP w źródłach dyplomatycznych.





Sankcje do „przeglądu”

źródło: pap

List pojawił się, gdy Stany Zjednoczone i Europa okazały się gotowe we wspólnej deklaracji 25 czerwca do „przeglądu”, jeśli nastąpią postępy w kierunku wiarygodnych wyborów. Od kilku tygodni toczą się negocjacje między Maduro, społecznością międzynarodową a opozycją.W ostatnich dniach w podzielonej wenezuelskiej opozycji toczą się negocjacje, czy powinna ona wziąć udział w listopadowych wyborach regionalnych po zbojkotowaniu wyborów prezydenckich w 2018 r. i wyborów parlamentarnych w 2020 r.. Ambasada amerykańska w Caracas została zamknięta na rzecz przedstawicielstwa w Bogocie.Do niedawna prezydent Maduro w swoich przemówieniach nie atakował prezydenta Bidena, który zastąpił prezydenta, jak twierdzi, wrogo do niego nastawionego. Ale w piątek oskarżyłi amerykańską armię o planowanie jego zabójstwa, zastanawiając się, czy to Biden je zlecił.