Hitowy transfer? Nieoficjalnie: mistrz świata w Górniku

Materiały zamieszczone przez Górnika Zabrze i Lukasa Podolskiego sugerują, że 36-letni były piłkarz reprezentacji Niemiec zagra w barwach śląskiego klubu. Od dawna to zapowiadał.

Ostatnio urodzony w Gliwicach napastnik bronił barw tureckiego Antalyasporu.



O przyjściu Podolskiego do Górnika spekulowano od lat. W 2014 r. został symbolicznym udziałowcem klubu, nabywając dwie akcje o numerach 1 i 10. Wybór oznakowań akcji nie był przypadkowy, bo zawodnik jest numerem jeden w gronie fanów Górnika, a z nr 10 grał w reprezentacji Niemiec.



Teraz na filmach w mediach społecznościowych widać przygotowanie koszulki Górnika właśnie z tym numerem, prezentuje się w takiej również sam zawodnik.



Na początku 2020 prezes Górnika Dariusz Czernik przekonywał, że wtedy żadnych rozmów nie było.



– O jego przyjściu do nas może decydować tylko sentyment. Żadnych negocjacji nie prowadzimy. Jeśli będzie chciał tu grać, będziemy bardzo szczęśliwi, ale to będzie tylko jego decyzja – podkreślił.

źródło: pap

ZawodnikPodolski rozegrał w barwach reprezentacji Niemiec 130 meczów, zdobył dla niej 49 goli, został mistrzem świata. Grał między innymi w Bayernie Monachium i Arsenalu Londyn.