Wracają upały, ale wtorek także pod znakiem burz [PROGNOZA]

We wtorek termometry mają ponownie pokazać 30 stopni Celsjusza. We wschodniej części kraju mogą jednak jeszcze wystąpić burze z ulewami – ostrzega IMGW.

IMGW wydał alerty przed burzami. Będzie niebezpiecznie IMGW wydał w niedzielę rano alerty meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dla kilku województw. Według synoptyków burzom towarzyszyć będą... zobacz więcej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że miejscami nad ranem na północy kraju mogą utworzyć się mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu do 19 stopni Celsjusza na Śląsku. Nieco chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą około 10 stopni Celsjusza.



We wtorek zachmurzenie w większości kraju będzie małe i umiarkowane, wzrastając do dużego jedynie na południu i północnym wschodzie. – Tam przelotne opady deszczu i burze – głównie w rejonie Podlasia i północnej części Lubelszczyzny – wskazał synoptyk IMGW Kamil Walczak. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu.





Rośnie temperatura

Źródło: IMGW-PIB

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IMGW

Rosnąć będzie temperatura maksymalna.. W centrum temperatura będzie wynosić około 27 stopni.Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz spodziewane są silniejsze porywy, które będą dochodzić do 70 km/godz.. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 21 do 25 stopni. Najcieplejszy będzie Śląsk Górny i Opolski, gdzie w czwartek temperatura sięgnie do 33 stopni. Powietrze będzie wilgotne, stąd też na północy i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W piątek przemieszczający się przez Polskę niż z frontami przyniesie burze z intensywnymi opadami deszczu, porywy wiatru do 75 km/godz. oraz lokalnie grad.