Szef RE: Białoruś stworzyła kryzys migracyjny w odpowiedzi na sankcje

Unia Europejska „mówi jednym głosem”, potępiając decyzję Białorusi zezwalającą nielegalnym imigrantom na przekraczanie granicy z Litwą w odpowiedzi na unijne sankcje – powiedział w Wilnie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Litewski rząd ogłosił w piątek ogólnokrajowy stan nadzwyczajny z powodu napływu głównie irackich migrantów, przybywających z Białorusi. Tylko w ciągu wcześniejszej doby zatrzymano 150 nielegalnych migrantów; to więcej niż ogółem w którymkolwiek z trzech poprzednich lat.



Następnie w ciągu czterech dni, od piątku do poniedziałku, 560 kolejnych osób przekroczyło 679-kilometrową granicę między Litwą a Białorusią. To daje w tym roku łącznie 1232 migrantów, którzy dostali się na litewskie terytorium.



– Moi koledzy z Rady Europejskiej są przekonani, że władze Białorusi wykorzystują nielegalną migrację, aby spróbować wywrzeć presję na Unię Europejską, w tym na Litwę – powiedział Michel na wspólnej konferencji prasowej w Wilnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.



– Unia Europejska głośno i jednym głosem potępia presję (wywieraną) przez wykorzystywanie migrantów – dodał. – Chcę wyrazić solidarność Unii Europejskiej z Litwą – podkreślił.

Migranci głównie z Iraku, Iranu i Syrii

źródło: pap

Michel powiedział, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał z prezydentem Iraku, aby omówić kwestię repatriacji obywateli tego kraju przekraczających granicę Białorusi z Litwą. Migranci pochodzą także z Iranu, Syrii, Gwinei, Turcji i Sri Lanki.– Bardzo trudno jest komunikować się z reżimem, którego zasadności nie uznajemy i który wysyła migrantów nie przez pomyłkę lub zaniedbanie, ale celowo – jako narzędzie polityczne – powiedział Nauseda na tej samej konferencji.Premier Litwy Ingrida Szimonyte powiedziała w połowie czerwca, że Białoruś stoi za niedawnym gwałtownym wzrostem nielegalnej imigracji na Litwę. Obwiniała o to prezydenta Białorusi, który powiedział 26 maja, że nie będzie już uniemożliwiał migrantom przekraczania zachodniej granicy.. Litwa uważa, że jest to forma wojny hybrydowej.Tydzień temu Białoruś ogłosiła, że w ramach odpowiedzi na czwarty pakiet unijnych sankcji wstrzyma działanie umowy z UE o readmisji. Zakłada ona m.in., że Białoruś będzie przyjmować z powrotem osoby, które nielegalnie z jej terytorium trafią do krajów UE.Rząd w Wilnie zarządził budowę wioski namiotowej, która może pomieścić tysiąc osób i poprosił wszystkie gminy o znalezienie miejsc dla migrantów.