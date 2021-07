Zuchwała kradzież. Z galerii zniknął obraz przedstawiający Micka Jaggera

Z berlińskiej galerii Crone przy Kurfürstendamm skradziono obraz olejny przedstawiający Micka Jaggera namalowany przez austriackiego malarza Roberta Munteana. Według właściciela galerii obraz jest wart 5500 euro, a autor dzieła jest bardzo poruszony kradzieżą.

Jak poinformowały media, pewien odwiedzający galerię mężczyzna wykazywał wyraźne zainteresowanie dziełem sztuki dzień przed kradzieżą.



Wszedł do galerii przy Kurfürstendamm (popularnie zwana przez berlińczyków „Ku'damm” reprezentacyjna ulica handlowa w centrum zachodniej części miasta) i przyglądał się obrazowi przedstawiającemu lidera brytyjskiego zespołu The Rolling Stones. Podobno miał nawet przy sobie składaną miarkę.



Kiedy następnego dnia jeden z pracowników galerii wyszedł na chwilę, aby umyć ręce, obraz zniknął. „Zakłada się, że nieznajomy z poprzedniego dnia mógł mieć coś wspólnego z kradzieżą” – pisze serwis rbb24.





Obrazy jak dzieci

źródło: PAP, Bild.de

Według właściciela galerii Marcusa Peichla twórca obrazu o wymiarach 80 na 65 cm, austriacki malarz Robert Muntean, jest głęboko poruszony kradzieżą. – Dla niego jego obrazy są jak jego dzieci – podkreślił Peichl.Zaapelował do złodzieja o zwrot obrazu. – Jeśli zwróci (obraz – przyp. red.) nieuszkodzony, mogłoby się nawet obejść bez zarzutów karnych – powiedział Peichl w rozmowie z rbb24.Mimo to właściciel galerii kazał umieścić obraz na liście skradzionych dzieł sztuki. – Wyklucza to możliwość odsprzedania obrazu przez złodzieja na aukcjach dzieł sztuki – zaznaczył.Według właściciela galerii wartość obrazuwynosi 5500 euro. Galeria wyznaczyła nagrodę w postaci szkiców malarza Munteana za wskazówki dotyczące miejsca pobytu skradzionego dzieła.