Koronawirus. Wariant Delta w Polsce. Szczepionka nie chroni przed kwarantanną

Sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu z osobą zakażoną wariantem Delta na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, bądź jedną Johnson & Johnson – oświadczył rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

KORONAWIRUS – RAPORT



Rzecznik resortu zdrowia na antenie Polsat News powiedział, że w Polsce potwierdzono 113 przypadków wariantu Delta koronawirusa. – Głównie dotyczy to osób, które wracają z zagranicy, bądź osób po kontakcie z osobami z zagrożonych destynacji – wskazał.



Poinformował, że w tej chwili w kraju nie ma ognisk. – Te przypadki są szybko wyłapywane. Jest izolacja, kwarantanna. Często zalecane izolacja i kwarantanna 14 dni, czyli większe obostrzenia i restrykcje wobec tych osób, niż w przypadku choćby wariantu brytyjskiego, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia – wyjaśnił.





Andrusiewicz: Staramy się dmuchać na zimne

źródło: pap

Zaznaczył, że „sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba madwoma dawkami bądź jedną Johnson & Johnson”. – Staramy się dmuchać na zimne i służby sanitarne dmuchają na zimne, kierując wszystkich z kontaktu na kwarantannę – powiedział Andrusiewicz.Dodał, że osoby zaszczepione nie są zwalnianie po kilku dniach z kwarantanny. – Mówimy o pełnym czasie kwarantanny – podkreślił.