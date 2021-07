Stumetrowy słup ognia prosto z morza. Erupcja wulkanu błotnego [WIDEO]

100-metrowy słup ognia to wynik erupcji wulkanu błotnego, do jakiej doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na Morzu Kaspijskim, w sektorze narodowym Azerbejdżanu, niedaleko pól naftowych i gazowych - poinformowały służby sejsmologiczne tego kraju.

Służby badają wpływ zdarzenia na środowisko.

VIDEO: Massive explosion in Caspian Sea gas field, about 75 km SE of #Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/6DkcgYieB2 #Umid #Azerbaijan