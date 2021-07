Nie żyje trafiony fajerwerkiem w pierś łotewski bramkarz

Bramkarz reprezentacji Łotwy i grającej w lidze NHL drużyny Columbus Blue Jackets Matiss Kivlenieks zginął w niedzielę w wyniku wypadku związanego z wybuchem fajerwerków – poinformowała w poniedziałek lokalna policja w Novi w stanie Michigan. Hokeista miał 24 lata.

Jak podała agencja AP, autopsja przeprowadzona w hrabstwie Oakland w Michigan wykazała, że Kivlenieks zginął w wyniku ran klatki piersiowej zadanych przez wybuch fajerwerku moździerza.



Do zdarzenia doszło podczas prywatnej imprezy z okazji amerykańskiego święta niepodległości w Novi w Michigan. Tuż po odpaleniu fajerwerków, wyrzutnia przechyliła się, wysyłając ładunki w stronę uczestników imprezy. Łotysz, który razem z innymi był w jacuzzi, próbował wyjść z wanny, kiedy prawdopodobnie został trafiony pociskiem. Kivlenieks został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.



Początkowo miejscowa policja sugerowała, że przyczyną śmierci było poślizgnięcie się mężczyzny i uderzenie głową o beton.

Update: A medical examiner in Michigan says an autopsy has determined that Columbus Blue Jackets goaltender Matiss Kivlenieks died of chest trauma from an errant fireworks mortar blast, and not a fall as authorities previously reported https://t.co/e2rVSLpMDR