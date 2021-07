„Trzy miecze 2021” – wspólne manewry Polski, Litwy i Ukrainy. Podano szczegóły

W drugiej połowie lipca na zachodzie Ukrainy odbędą się ćwiczenia wojskowe brygady litewsko-polsko-ukraińskiej – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W manewrach „Trzy miecze 2021” będą też uczestniczyć Amerykanie.

Wielonarodowe ćwiczenia odbędą się 17-30 lipca w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie pod Lwowem – czytamy w komunikacie sztabu generalnego.





🇱🇹🇵🇱🇺🇦🇺🇸 17-30 липня 2021 відбудеться багатонаціональне командно-штабне навчання #ЛИТПОЛУКРБРИГ #ТРИМЕЧІ2021 / July 17-30 2021 multinational CPX/LIVEX exercise of @MNBHQ #LITPOLUKRBRIG #THREESWORDS2021 at #IPSC Yavoriv, Lviv, Ukraine will held>https://t.co/Nj62NZtYIF pic.twitter.com/5lHNhVA63I