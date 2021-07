Polak zaatakowany nożem w Tbilisi

Ranny w Tbilisi 49–letni obywatel Polski trafił do szpitala gdzie przeszedł operację. Mężczyzna w poniedziałek został zaatakowany nożem podczas zamieszek związanych z paradą równości. Wcześniej podawano, że to dziennikarz, jednak może on również być turystą. Miał przy sobie sprzęt do nagrywania.

Sprawcy ataku na Polaka zostali ujęci. Rannego odwiedziła w szpitalu gruzińska minister gospodarki. PAP nie udało się ustalić, czy rzeczywiście jest on dziennikarzem, tak jak podały to gruzińskie media.



Mężczyzna jest pod opieką polskich służb konsularnych. Informację o zaatakowaniu polskiego turysty podała na Twitterze organizatorka parady równości Mariam Kwaraczkelia, która utrzymuje, że należy go łączyć z imprezą.



Według lokalnych mediów policja nie traktuje zdarzenia jako przestępstwa z nienawiści; wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, za co grozi do 15 lat więzienia.



