Afrykańskie upały wracają – kiedy kulminacja? Może być jeszcze goręcej niż ostatnio

Najbliższa noc może być burzowa, a już od wtorku spodziewany jest znaczny wzrost temperatury – prognozuje IMGW. Synoptycy wskazują, że w rozpoczynającym się tygodniu będziemy mieli do czynienia z upalnym powietrzem zwrotnikowym. Ostatnim razem przyniosło nam ono falę afrykańskich upałów i temperatury znacznie przekraczające 30 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie lub nawet goręcej – termometry mają pokazać 33 stopnie Celsjusza. Kiedy będzie najcieplej?

W synoptycznej prognozie pogody na nadchodzący tydzień IMGW podkreśla, że początek tygodnia zapowiada się „ciepły, ale jeszcze deszczowy i burzowy”.



Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak podkreślił, że nadchodzącej nocy, głównie na północnym wschodzie kraju, możliwe są przelotne opady. – W pierwszej części nocy mogą występować burze, w czasie których może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy – dodał synoptyk.



Prognoza pogody – wtorek 6 lipca 2021

Afrykańskie upały – prognoza na wakacje

Miejscami nad ranem na północy kraju mogą utworzyć się mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu do 19 stopni Celsjusza na Śląsku. Nieco chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą ok. 10 stopni Celsjusza.Zgodnie z prognozą we wtorek na przeważającym obszarze ma już być pogodnie. Jedynie na północy. „Napływ powietrza z południowego zachodu spowoduje wzrost temperatury do 30 stopni na Śląsku Dolnym i Opolskim, na pozostałym obszarze temperatura przekroczy 25 stopni” – wskazało IMGW.

Wielu wczasowiczów, którzy w pierwszej dekadzie lipca zaplanowali swoje wakacyjne urlopy w Polsce, będzie miało powody do zadowolenia. Temperatura maksymalna ma rosnąć stopniowo, a upały wkroczą od południowego zachodu – osiągając najwyższe wartości w czwartek. Jest pewne „ale”.



W środę i czwartek utrzyma się upalna wyżowa aura i temperatura na obszarze niemal całego kraju osiągnie, a nawet przekroczy 30 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura będzie wahać się od 21 do 25 stopni Celsjusza.



Najcieplejszy będzie Śląsk Górny i Opolskie, gdzie w czwartek temperatura sięgnie 33 stopni. Powietrze będzie wilgotne, stąd też na północy i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze.

▶Początek tygodnia ciepły, ale deszczowy i burzowy⛈

▶Od wtorku do piątku, nad Polskę będzie napływać upalne powietrze zwrotnikowe.��Tempe. stopniowo zacznie wzrastać��,w czwartek osiągając nawet 33°C.

W piątek od zachodu nasunie się niż z frontami atmosferycznymi, co przyniesie zmianę pogody. Upalne powietrze pozostanie jeszcze na wschodzie i w centrum kraju, gdzie temperatura osiągnie 32 stopnie. Chłodniej będzie nad morzem i na zachodzie – od 21 do 25 stopni.

Przemieszczający się przez Polskę niż z frontami przyniesie także burze z intensywnymi opadami deszczu, porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie grad.



Ochłodzenie na weekend. Jaka będzie pogoda?

Sobota i niedziela mają być już chłodniejsze, z temperaturą kształtującą się w przedziale od 23 do 28 stopni Celsjusza.



W sobotę ma być deszczowo, na wschodzie możliwe będą burze. Niedziela ma już być pogodna – deszcz popada tylko gdzieniegdzie na północy kraju.



