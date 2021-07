Eksperci z IPN odnaleźli szczątki w Raciborzu. Czy ciała należały do więźniów?

Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w trakcie prac prowadzonych w minionych dwóch tygodniach na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu na Śląsku, odnaleźli szczątki sześciu osób – podał Instytut. Dalsze badania wykażą, czy są to osoby stracone i zmarłe w latach 1947-52 w raciborskim więzieniu.

Racibórz jest do dziś siedzibą zakładu penitencjarnego pochodzącego z połowy XIX w., który po wojnie, jako Więzienie Centralne dla ok. 1,3 tys. osadzonych, przyjmował skazanych z całej Polski, w tym także więźniów politycznych. W latach 1945-56, prawdopodobnie z powodu epidemii gruźlicy pogłębionej ciężkimi warunkami bytowymi, w przepełnionym ponad miarę więzieniu zmarło wielu osadzonych. Większość z nich pogrzebano na cmentarzu Jeruzalem.



Celem prowadzonych między 21 czerwca a 2 lipca badań IPN było odnalezienie szczątków ofiar komunizmu, straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach 1947-52. „W typowanych miejscach odnaleziono szczątki sześciu osób. Kontekst archeologiczny i analiza antropologiczna wykazały, że mogą to być straceni i zmarli w latach 1947-1952 w raciborskim więzieniu poszukiwani. Szczątki zostaną poddane dalszym badaniom, w tym identyfikacji genetycznej” – poinformował IPN w poniedziałkowym komunikacie.



Przedstawiciele Instytutu przypominają, że raciborska nekropolia jest wyjątkowa ze względu na zachowane na jej tyłach, w niemal nienaruszonym stanie, powojenne pochówki, co umożliwia badanie archeologiczne w pierwotnym ułożeniu spoczynkowym.

„Największą trudnością tego etapu poszukiwań jest odtworzenie jednej z ostatnich kwater cmentarza, zasypanej grubą warstwą ziemi i całkowicie zniwelowanej. Pomaga tu porównanie dawnych zdjęć lotniczych ze współczesnymi zdjęciami satelitarnymi, a zwłaszcza odnajdywane pod nasypem stele betonowe” – wyjaśniają specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.



Tegoroczne działania na raciborskim cmentarzu to kolejne już prace prowadzone na terenie tej nekropolii. W listopadzie 2020 r. pracownicy BPiI IPN odnaleźli tam szczątki dziewięciu ofiar komunizmu.



W tym roku działania Biura koncentrują się na odnalezieniu szczątków sześciu ofiar. Jedną z nich jest plut. Bogusław Prawdziński ps. Sęk, urodzony w Piotrkowie Trybunalskim, który w czerwcu 1946 r. został skazany w trybie doraźnym na 10 lat pozbawienia wolności; zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 sierpnia 1947 r. w wieku 21 lat.





Drugi poszukiwany to Henryk Filipecki ps. Tarzan, który został aresztowany w styczniu 1949 r. i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Katowicach na karę śmierci, zamienioną na długoletnie więzienie; zmarł w Raciborzu 25 stycznia 1950 r. w wieku 26 lat.

Specjaliści poszukują też szczątków Antoniego Tkocza, ps. Antoś, urodzonego w Marklowicach, który został wcielony do wojska niemieckiego i skazany za śpiewanie polskich piosenek, później był m.in. żołnierzem oddziału partyzanckiego Komendy Powiatu „Leśniczówka”, a następnie plutonu „Wędrowiec” pod dowództwem Emila Ruśnioka – „Gustlika”. We wrześniu 1946 r. został postrzelony podczas aresztowania i torturowany, a kilka miesięcy później skazany na karę śmierci. Został stracony w więzieniu w Raciborzu 22 stycznia 1947 r. Miał 27 lat. Więzienie zgłosiło zgon dopiero po 9 latach, w czasie których rodzina bezskutecznie próbowała poznać jego los.



Kolejny poszukiwany o Henryk Skałecki ps. Suchy, urodzony w Woli Sławińskiej, który za zranienie pijanego żołnierza atakującego bagnetem postronnych ludzi, skazany przez sąd w Lublinie na 3 lata pozbawienia wolności i mimo upływu orzeczonej kary nie doczekał wyjścia z więzienia, gdzie zmarł w marcu 1947 r. w wieku 20 lat.



IPN poszukuje też Wiktora Baranowskiego ps. Narewski, ur. w 1910 r. w Rudnikach (pow. łomżyński), żołnierza kompanii WiN w Zambrowie; skazanego w maju 1949 r. przez WSR w Białymstoku na 6 lat więzienia. „Narewski” zmarł we wrześniu 1951 r. w Raciborzu w wieku 41 lat.





źródło: pap

Inny poszukiwany to Marian Kostępski, urodzony w Zawadzie (pow. sandomierski), współpracownik Legionu Czarnego Lwa ppor. Władysława Pezdy, używający pseudonimów: Gruby Władek, Janosik i Zakatyń; skazany przez WSR w Kielcach na 5 lat więzienia; zmarł w więzieniu w Raciborzu w maju 1952 r. Miał 28 lat.