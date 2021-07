Naczelny Onetu na tropie Ku Klux Klanu w stolicy. W internecie ubaw

„Czy Ku Klux Klan otwiera oddział w naszym kraju?” – pyta redaktor naczelny portalu Onet. Bartosz Węglarczyk w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie samochodu z naklejką przedstawiającą symbol dłoni skierowanej w dół, który – jak twierdzi – w Stanach Zjednoczonych oznacza sympatyzowanie z rasistowską organizacją. Internauci wyjaśniają, co oznacza naklejka.

O potencjalnym wzroście zagrożenia rasizmem w Polsce dyrektor Onetu zaalarmował w poniedziałek.





Wilanów, naklejka na oplu i Ku Klux Klan

plus znany rasista - Kapitan Bomba pic.twitter.com/qIrV0eo7hM — Wojciech Mucha (@WojciechMucha) July 5, 2021

Węglarczyk na tropie grubszej afery. Podobno Ku Klux Klan otworzył swoją filię w Polsce i już jednego właściciela auta zrekrutowali. �� #Dziennikarstwo #Media https://t.co/l1LkxjSujV — Robert Noriega (@robbynoriega) July 5, 2021

Wilanowski Ku Klux Klan? Ekipa Onet/TVN już robi zakupy na urodziny w lesie. Wafelki jakieś... — Marcin Strzymiński (@MStrzyminski) July 5, 2021

„Śledztwo” ws. Węglarczyka ruszyło poza Warszawę

Zaalarmowany dzisiejszymi doniesieniami dot. polskiej komórki Ku Klux Klanu patronującej Wilanów pojechałem do miasta, z którego przyjechał Opel Astra z tajemniczymi naklejkami, czyli do Starachowic.



Oto wyniki mojego śledztwa. pic.twitter.com/O1gH03LApx — Jakub Wiech (@jakubwiech) July 5, 2021

„Samochód spotkany w Miasteczku Wilanów w Warszawie. Znajdujący się obok tablicy symbol dłoni skierowanej w dół w USA oznacza tylko i wyłącznie poparcie dla(trzy palce wysunięte w dół – 3 razy K – plus dwa pozostałe palce ułożone w symbol OK). Czy w Polsce ten znak oznacza coś innego, czy KKK otwiera oddział w naszym kraju?” – napisał na FacebookuJego wpis skomentował na Twitterze dziennikarz Marcin Makowski. „Ku Klux Klan w Polsce! Na Miasteczku Wilanów. A nie, zaraz” – stwierdził, wskazując, że, która polega na wykonaniu opisywanego gestu ręką, a następnie pokazaniu go innej osobie (gdy ktoś spojrzy na ten gest, wówczas mówi się „muka” i uderza ręką w ramię „ofiary”).Na absurdalność teorii spiskowej Węglarczyk zwracają także uwagę internauci.„Podobno Ku Klux Klan otworzył swoją filię w Polsce i już jednego właściciela auta zrekrutowali” – ironizują internauci.Inni wspominają słynną akcję z „urodzinami” Adolfa Hitlera, które w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego świętowano tortem ze swastyką ułożoną z czekoladowych wafelków – coDziennikarz Jakub Wiech pokazał nawet, gdzie zarejestrowany jest samochód „z tajemniczymi naklejkami” ze zdjęcia Węglarczyka.Naczelnypo czasie edytował jeszcze swój wpis, karcąc niejako komentujących. „Zachęcam Was do myślenia, że może świat nie kończy się na krańcu Waszego osiedla, miasta, czy kraju” – stwierdził.