Tusk prosi ministra Ziobrę o wybaczenie [WIDEO]

W niedzielę nowy szef PO stwierdził, że „minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia”. W poniedziałek Donald Tusk wycofuje się ze swoich słów i przeprasza Zbigniewa Ziobrę i jego małżonkę. Jak tłumaczył na konferencji prasowej, swój osąd opierał na materiale Onetu, z którego „wynikało jednoznacznie, że są dwuznaczności”, a on sam „nie ma zielonego pojęcia”.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w niedzielę złożenie pozwu w związku z pomówieniami, których Donald Tusk miał dopuścić się podczas swojej niedzielnej konferencji. Chodzi o wypowiedź byłego premiera, że „minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia”. – Co się stało ludzie? czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego – mówił.





Tusk tłumaczy się reportażem Onetu

„Dzieją się złe rzeczy w Polsce”. Tusk przeprasza Ziobrę

źródło: portal tvp.info, PAP

Tusk zapytany w poniedziałek na konferencji w Szczecinie o tę zapowiedź ministra sprawiedliwości powiedział:Ja tylko czytałem pewien materiał, z którego wynikało dość jednoznacznie, że są sytuacje dwuznaczności, zeznania ludzi, które wskazują na możliwość powtórki z rozrywki” – powiedział, wskazując, że „ma na myśli KNF, próbę wymuszania haraczu” czy „aresztowania nie tych, których powinno się aresztować”.Publikacja portalu Onet, o którą chodzi, dotyczy, który został zatrzymany przez CBA w 2017 r., a prokuratura oskarżała go wówczas o korupcję. „Biznesmen twierdził, że po wyjściu na wolność zgłosił się do niego były rzecznik PiS Adam Hofman z ofertą spotkania ze Zbigniewem Ziobrą i jego żoną Patrycją Kotecką. Przemysław K. w wywiadzie nie powiedział wprost, że prokurator generalny i jego żona oczekiwali haraczu” – napisał Onet.– Chciałem podkreślić wczoraj i podkreślam ponownie dzisiaj: dzieją się różne złe rzeczy w Polsce i nikt na to nie reaguje. Ja nie słyszałem po tym materiale w Onecie, żeby ktoś twardo zapytał: „to jak było?”, uzyskał jakąś odpowiedź, jakąś reakcję na to, co było w tych mediach? – pytał Tusk.Dalej tłumaczył, że „to nie jego sprawa”. – Ale to, że takie rzeczy przechodzą – może dlatego, że mamy lawinę różnych rzeczy – ja się tego najbardziej boję, że to powoduje przyzwyczajenie wielu Polaków i wielu polityków i wielu mediów do tego zła, które się dzieje tak systematycznie – dodał.