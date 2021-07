Autobus miejski wjechał na posesję. Są poszkodowani

W Nowym Gulczewie pod Płockiem w województwie mazowieckim autobus komunikacji miejskiej zderzył się z osobowym audi, po czym zjechał z drogi i wjechał na teren posesji. Jak informuje policja, do szpitala trafiło 9 osób, w tym kierowcy obu pojazdów. Na miejscu trwa ustalanie przyczyn wypadku.

Do zderzenia autobusu Komunikacji Miejskiej linii 130 z osobowym audi doszło w poniedziałek po południu w Nowym Gulczewie tuż za granicą administracyjną Płock. Linia 130 obsługuje tam połączenia z sąsiednią gminą Słupno.



– Obecnie trwa szczegółowe ustalanie okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus komunikacji miejskiej zderzył się z osobowym audi. Po zderzeniu autobus zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji – przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku mł. asp. Marta Lewandowska. Jak podkreśliła, „z obrażeniami ciała do szpitala przewiezionych zostało 9 osób, w tym kierowcy obu pojazdów”.



Wcześniej, straż pożarna, która na miejscu wraz z pogotowiem ratunkowym, udzielała pomocy poszkodowanym podawała, że w wypadku ucierpiało 11 osób.





Rzeczniczka komunikacji miejskiej w Płocku Kinga Wochowska przekazała, że autobus, który brał udział w wypadku, został „znacznie uszkodzony”. Jak zaznaczyła, kierowała nim doświadczona pracownica spółki, zatrudniona tam od ponad 8 lat. –– dodała Wochowska.Wyjaśniła, że każde zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu miejskiego w Płocku, jest poddawane ocenie przez działającą w spółce komisję bezpieczeństwa. – W każdym takim przypadku, komisja ta, zgodnie z przyjęta procedurą, omawia aspekty techniczne, dotyczące pojazdu, jak również zachowanie kierowcy – powiedziała Wochowska.