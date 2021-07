Mają zarzuty o finansowanie terrorystów ISIS. Sąd wypuścił ich z aresztu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wypuścił z aresztu dwóch Irakijczyków oskarżonych o finansowanie terrorystów z Państwa Islamskiego.

Akt oskarżenia w sprawie Ameena Q.-B. i Rawoofa R-Q trafił do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna w ubiegłym roku. ABW ustaliła, że mężczyźni za pomocą systemu finansowego Hawala wspierali działania bojowników Państwa Islamskiego.



Zdaniem śledczych przekazy z Niemiec i Belgii odbierali we wrocławskich bankach i przekazywali je osobom działającym w ramach tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii i Iraku. Teraz sąd zdecydował, że wypuści ich z aresztu, w którym przebywali od ok. 9 miesięcy. Otrzymali dozór oraz zakaz opuszczania kraju.





„Wspierali finansowo międzynarodowy terroryzm”

#wieszwiecej Polub nas

Funkcjonariusz znający sprawę cytowany przez Gazetę Wrocławską uważa, że wypuszczono osoby, któreN trop Irakijczyków wpadły belgijskie służby, tropiąc mężczyznę, który działał w ISIS na terenie Syrii i jego ojca, który udzielał mu wsparcia finansowego. To właśnie z nimi mieli współpracować wypuszczenie Irakijczycy.Śledczy ustalili też, że oskarżeni byli zwolennikami ideologii wspierającej Państwo Islamskie „wykazując jawną”. W ich telefonach znaleziono kontakty do bojowników Państwa Islamskiego, kopie przekazów pieniężnych na zagraniczne konta, a także bardzo brutalne nagrania zawierające m.in. sceny tortur kończące się okrzykami „Allah jest wielki. Muzułmanie, Arabowie, ratujcie nas”.

Gazeta przytacza także uzasadnienie sądu w sprawie uwolnienia oskarżonych, z którego wynika, że w ocenie sędziego, Irakijczycy nie będą uzgadniać wspólnej wersji wydarzeń, bo już złożyli wyjaśnienia.



Biuro prasowe sądu wskazało także, „gdyby z jakichkolwiek względów oskarżeni zdecydowali się na opuszczenie Polski, ich nieobecność na dalszym etapie postępowania nie będzie stanowiła przeszkody do rozpoznania niniejszej sprawy”.





Sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury

źródło: gazetawroclawska.pl

Gdy dziennikarze Gazety poprosili o wgląd do akt tej sprawy„Na obecnym etapie postępowania brak jest możliwości zapoznania się z aktami, ponieważ w przedmiotowej sprawie słuchani będą świadkowie i mogłoby to negatywnie wpłynąć na tok postępowania” – przekazała Gazecie Joanna Podwin z biura prasowego wrocławskiego sądu.Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie uwzględnił zażalenia prokuratury na uchylenie aresztowania Irakijczyków. Kolejne terminy rozpraw w sądzie rejonowym wyznaczono