Zmarł Tadeusz Taworski, wieloletni dyrektor zoo w Płocku

W wieku 90 lat zmarł Tadeusz Taworski, wieloletni dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, w latach 80. XX wieku działacz opozycji antykomunistycznej, internowany w stanie wojennym. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 7 lipca, w Płocku, gdzie mieszkał od 1956 r.

„Nie żyje Tadeusz Taworski. Wieloletni pracownik, dyrektor i twórca płockiego ogrodu zoologicznego, działacz opozycji solidarnościowej oraz płocki radny i przewodniczący Rady Miasta odszedł w sobotę, 3 lipca. Miał 90 lat" – przekazał w poniedziałek Urząd Miasta.



Jak przypomniano w informacji, Tadeusz Taworski urodził się w Buenos Aires w Argentynie, do Polski przyjechał przed II wojną światową, a do Płocka trafił w 1956 r. – wcześniej swą karierę zawodową zaczynał w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu.





Zasługi dla miasta, opozycji i zoo

Zaangażowany także na emeryturze

Urząd Miasta zaznaczył, iż Tadeusz Taworski był dyrektorem zoo w Płocku – z przerwami – przez 40 lat, aż do czasu przejścia na emeryturę. „Z przerwami, ponieważ działalność Tadeusza Taworskiego nie ograniczyła się do utrzymania i rozwoju ogrodu zoologicznego. Zaangażował się w działalność płockiej opozycji solidarnościowej, za co zapłacił w 1982 r.Wprawdzie jeszcze w latach 80. wrócił do ogrodu zoologicznego, ale już nie na kierownicze stanowisko. Dyrektorem został ponownie w 1990 r.” – podkreślono w nocie biograficznej.Jak zaznaczył Urząd Miasta, ogród zoologiczny w Płocku „wiele zawdzięcza Tadeuszowi Taworskiemu”. „Zawsze będzie kojarzony z organizacją w Płocku zbiórki kilku tysięcy książek dla południowoamerykańskiej Polonii. W zamian za nie płockie zoo otrzymało sto okazów różnych zwierząt – pancerników, węży, jaszczurek. Sprowadził parę aligatorów – Pedra i Martę. Ta ostatnia jest dziś najstarszym przedstawicielem swojego gatunku w europejskich ogrodach zoologicznych” – wspomniano w informacji.Wśród ważnych wydarzeń związanych z pracą Tadeusza Taworskiego w płockim zoo wymieniono także sprowadzenie do tego ogrodu słonicy Petry, która – jak podkreślono – „była jego ulubienicą i jednocześnie maskotką całego Płocka”.W nocie biograficznej Tadeusza Taworskiego płocki samorząd zwrócił uwagę, iż– w 1990 r. został miejskim radnym i przez dwa lata był również przewodniczącym Rady Miasta. „Jednym z jego pierwszych kroków był demontaż pomnika wdzięczności poświęconego żołnierzom armii radzieckiej, który stał na Pl. Obrońców Warszawy. Zastąpił go z czasem pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego” – przypomniał Urząd Miasta.Jak wspomniał, Tadeusz Taworski był płockim radnym przez dwie kadencje do 1998 r., kiedy zakończył pracę samorządowca i w międzyczasie przeszedł na emeryturę. „Nie zakończył jednak pracy na rzecz miasta. Zaangażował się w działalność społecznego komitetu „Ratunek dla Płocka”, który najpierw, a potem zbierał środki na budowę nowej przeprawy” – zaznaczono w informacji.„Pogrzeb Tadeusza Taworskiego odbędzie się w środę, 7 lipca” – podał Urząd Miasta Płocka. W nekrologu informującym o jego śmierci poinformowano, iż msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 15., a po niej odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Norbertańskiej.