Piorun trafił w siostry na wakacjach. Nie wszystkie przeżyły

Trzy siostry zostały rażone piorunem na górze Melshornet w mieście Hareid w Norwegii. Dwie z nich – mające 12 i 18 lat – zmarły. Trzecia dziewczynka została poważnie ranna i trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego Haukeland w Bergen.

Dziewczynki przyjechały na wakacje z Oslo w okolicę miasta Hareid. W niedzielę przeszła tamtędy silna burza, a w ciągu kilku godzin w pobliżu góry Helshomet zarejestrowano 144 uderzenia piorunów. Do tragedii doszło w pobliżu szczytu tej góry, która wznosi się na wysokość 668 m n.p.m. Dziewczynkę, która przeżyła oraz ciała jej sióstr przetransportowano helikopterem. Przeprowadzono łącznie kilka akcji ratunkowych.



Burmistrz gminy Hareid, Bernt Brandal przekazał wyrazy współczucia krewnym zmarłych dziewczyn. – To było tragiczne wydarzenie, a nasze myśli kierujemy do bliskich – powiedział Brandal. Jak dodał w rozmowie z norweską telewizją, silna burza nie jest częstym zjawiskiem w gminie. – To przyszło szybko z południa i zdarzyło się niewiarygodnie szybko – ocenił włodarz gminy.



Przedstawiciele zespołu kryzysowego przyjechali do szpitala, aby wspierać rodzinę dziewczynek. Również burmistrz Oslo, Marianne Borgen poinformowała, że gmina przygotowuje się teraz do udzielenia wsparcia i pomocy, gdy rodzina wróci do domu.

