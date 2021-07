Jest Tusk, są rękoczyny. Zaatakowano mieszkankę Szczecina i dziennikarza [WIDEO]

Nie minęło kilkadziesiąt godzin od tzw. „powrotu Donalda Tuska”, a już doszło do rękoczynów przy okazji jego wizyty pod pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie. Zaatakowano kobietę, która przypomniała, że „jak ten pan wyjechał z Polski, to dopiero Polska zaczęła się rozwijać”. Następnie ofiarą krewkiego fana byłego premiera padł reporter Radia Szczecin. Inna zwolenniczka Tuska stwierdziła, że „jest za” oddaniem Szczecina Berlinowi.

5 lipca Szczecin obchodzi rocznicę przekazania miasta w 1945 r. polskiej administracji. Od tego momentu rozpoczęła się odbudowa miasta z ruin i budowa jego polskiej tożsamości.



Donald Tusk wraz z byłym już przewodniczącym PO Borysem Budką i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim złożył kwiaty przy pomniku Czynu Polaków. Na miejscu obok zwolenników PO pojawiły się też osoby krytycznie oceniające lata 2007-2015.



– Merkel dała mu zadanie… – oceniła jedna z obecnych na miejscu kobiet.



– No i dobrze! – Krzyknęła inna.



– …oddać Szczecin Berlinowi – uzupełniła pierwsza z dyskutantek.



– No i dobrze, ja jestem za! – Powtórzyła druga!



– Jak ten pan wyjechał z Polski, to dopiero Polska zaczęła się rozwijać –podsumowała szczecinianka najwyraźniej niechętna ekipie PO-PSL. Wówczas kobieta została uderzona i wulgarnie zwyzywana. Zaatakowano też interweniującego w jej obronie dziennikarza Radia Szczecin, Kamila Nieradkę. Szarpano go i próbowano mu wydrzeć mikrofon.

Podczas wizyty Donalda Tuska w Szczecinie doszło do ataku na dziennikarza @radio_szczecin, red. @NdkSzn.



Zwolennik Donalda Tuska wyrwał dziennikarzowi mikrofon i szarpał za kable. Wolne media w stylu Tuska, powtórka z @LatkowskiS się zamarzyła? pic.twitter.com/aWbJnlfD0O — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 5, 2021





źródło: radioszczecin.pl, szczecin.tvp.pl

– Dla wszystkich jest miejsce, nawet dla tych, którzy są rozemocjonowani negatywnie. Przyzwyczajony jestem, nic nowego – komentował wydarzenie