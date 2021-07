„Wykiwał Polaków”. Największe kłamstwa Donalda Tuska

„Pan premier nigdy nie kłamie” – tę odważną tezę sformułował blisko dekadę temu bliski współpracownik Donalda Tuska i ówczesny rzecznik jego rządu Paweł Graś. Na ile jest ona prawdziwa? O mijaniu się z prawdą, „wykiwaniu Polaków” i wprost: kłamstwach byłego szefa Rady Europejskiej media rozpisywały się przez lata jego premierostwa i po tym, jak wyjechał do Brukseli… do której się przecież nie wybierał. Likwidacja OFE, podniesienie podatku VAT, afera Amber Gold czy rozdzielenie wizyt w Smoleńsku – przypominamy największe kłamstwa Donalda Tuska.

W weekend po kapitulacji Borysa Budki stery Platformy Obywatelskiej przejął Donald Tusk. Zapowiedział skupienie się na kierowaniu ugrupowaniem i rezygnację z władzy w Europejskiej Partii Ludowej.



Na niedzielnej konferencji prasowej przyznał, że podniesienie wieku emerytalnego „na zasadzie przymusu” było błędem, a pytany o program 500 plus zapewnił, że nie zostanie on wstrzymany i… odciął się od byłego doradcy ekonomicznego PO prof. Andrzeja Rzońcy.



„Tusk powinien już dawno wyrzucić sam siebie”. Rzecz o podatkach

2007 rok. Pierwsze expose premiera Donalda Tuska.– Naczelną polityką mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to wszystkich: tych mniej zamożnych i tych bogatszych – mówił nowo mianowany szef PO w swoim pierwszym expose wygłoszonym w 2007 roku. Hucznych zapowiedzi w tym temacie było zresztą więcej. Na mównicy Sejmowej z ustpadły m.in. słowa:

„Gdyby Tusk trzymał się swoich obietnic, to już dawno sam wyrzuciłby się z rządu razem z większością swoich ministrów” – kpiły siedem lat później media, punktując jego „nieporadność zarządzania finansami państwa”.



Jego rząd – wskazywano – najbardziej drenował kieszenie polskich podatników. Mowa m.in. o podniesieniu podatku VAT z 22 do 23 procent oraz podwyższeniu składki rentowej.



„To za rządu Donalda Tuska wymyślono w samorządach podatek od... deszczu” – kwitował „Fakt”, przypominając także o drastycznych podwyżkach akcyzy na alkohol czy papierosy czy podnoszonych składkach dla przedsiębiorców.

Z podniesienia stawki VAT rząd Donalda Tuska obiecywał zresztą, że się wycofa. Miał on wrócić do poprzedniej, 22-procentowej stawki, jeżeli na koniec 2012 r. relacja długu publicznego do PKB nie przekroczyłaby 55 proc. I choć ten warunek został spełniony, to zapowiadanego obniżenia podatku nie było.





Skandal z OFE. „PO pod wodzą Tuska wykiwała Polaków”

– Każda złotówka odkładana przez polskiego „składkowicza” będzie dedykowana na jego konto. Konkretnie na trzy konta; dwa ZUS-owskie, pierwszy i drugi filar, częściowo trzeci w OFE. Wiecie, co byśmy zrobili z tą ręką, która by się podniosła na te składki – mówił pod koniec 2010 roku Donald Tusk, przedstawiając propozycje zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Jego rząd zapowiadał wzrost składek, który nigdy nie nastąpił.Jednak już pod koniec 2013 roku kierowana przez niego koalicja PO-PSL ostatecznie „rozmontowała” system OFE – i to w zaledwie cztery dni – decydując o przeniesieniu ponad 50 proc. środków do ZUS„PO pod wodzą Donalda Tuska właśnie wykiwała Polaków. Sposób, w jaki wprowadzili reformę OFE, »rodem z Białorusi«” – pisał wówczas o sprawie portal naTemat.pl.

„Skok na pieniądze z OFE. Rząd zabiera nam 150 miliardów złotych” – pisał z kolei Money.pl.



Afera Amber Gold. Zapierał się, że nic nie wiedział

Jedna z największych afer w czasach rządów Donalda Tuska wybuchła w wakacje 2012 roku. W wyniku afery Amber Gold oszykanych zostało 13 tys. Polaków na niemal 670 milionów złotych.Na specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu Donald Tusk tłumaczył, że o niczym nie wiedział. – Sugestia, że mogłem mieć tajne dane, jest, delikatnie mówiąc, niemądra, a nawet nieprzyzwoita – mówił ówczesny premier i zapewniał, że informacje otrzymał dopiero z mediów. Kłamstwo wyszło na jaw, gdy tygodnik „Wprost” ujawnił rozmowę z restauracji Sowa i PrzyjacieleMarka Belki (wówczas szef NBP) i ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

– Kilka miesięcy przed faktem zadzwoniłem do Donalda i powiedziałem mu, że sprawa Amber Gold jest dość poważna, że jest to piramida finansowa, ale poważniejsza ze względu na to, że oni są właścicielami tego szybko rozwijającego się OLT Express. Że będzie jakaś awantura z tym OLT Expressem – wyjawił Belka.



To właśnie w OLT Express pracował syn premiera Michał Tusk.



– Syn premiera przyznał, że w czerwcu (na kilka tygodni przed wybuchem afery – red.) jego ojciec, premier Donald Tusk, odradzał mu współpracę z OLT Express, czyli musiał mieć jakieś wiadomości. Czyżby pochodziły one od służb specjalnych? Powinno to zostać wyjaśnione. Dlaczego premier Donald Tusk ostrzegł przed współpracą z OLT Express swojego syna, a nie ostrzegł Polaków – komentował wówczas poseł PiS Marcin Mastalerek.



Rozdzielenie wizyt w Smoleńsku

O „kłamstwie smoleńskim” Donald Tusk mówił w ciągu ostatniej dekady wielokrotnie. Na temat okoliczności narodowej tragedii z 10 kwietnia 2010 roku wciąż nie wszystko wiemy i nie wszystko zostało wyjaśnione.Jeszcze jako szef rządu zarzucał politycznym oponentom, że chcą budować swoją pozycję na spiskowej teorii a wśród rzekomych kłamstw wymieniał „tezę o rozdzieleniu wizyt” premiera i prezydenta w Katyniu, w kwietniu 2010 r.

– Prezydent Kaczyński nie przewidywał, nie miałem żadnego takiego sygnału, ani takiej informacji, że zamierza wspólnie ze mną lub z rządem obchodzić rocznicę katyńską. Jeśli zatem pozwolić sobie na tezę, której ja nie podzielam, że doszło do rozdzielenia wizyt to precyzyjnie nazwałbym tak. Po ustaleniu, że jest wizyta premiera polskiego rządu na zaproszenie premiera rosyjskiego rządu, by wspólnie uczcić ofiary katyńskie, pojawił się także konkretny projekt drugiej wizyty – mówił na konferencji prasowej dwa lata po katastrofie.



Jak się okazuje, to nieprawda, że żadnych sygnałów z otoczenia prezydenta na temat wizyty w Katyniu nie było. Dowody prokuratury wskazują też, że termin wyjazdu prezydenckiej delegacji pojawił się jako pierwszy.



Jak informował portal niezalezna.pl, 27 stycznia 2010 roku Kancelaria Prezydenta rozesłała – m.in. do MSZ i ambasady Rosji – pisma informujące, że Lech Kaczyński planuje udać się do Katynia. Jak wskazywano, kluczową rolę odgrywał w tej sprawie Tomasz Arabski, szef Kancelarii Premiera i zaufany współpracownik Tuska.



Z kolei już 2 marca jako termin wizyty urzędnicy z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego wskazali właśnie datę 10 kwietnia. Natępnego dnia (3 marca) Donald Tusk ogłosił, że Putin zaproponował mu spotkanie 7 kwietnia. „Od tego momentu stało się jasne, że obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej będą przebiegały dwuetapowo – najpierw z udziałem premiera, a trzy dni później prezydenta” – opisywała niezalezna.pl.

Czy Donald Tusk kłamał, czy naprawdę nie wiedział o wizycie, o której rozmawiali jego najbliżsi współpracownicy? – Pan premier mówił w prokuraturze prawdę. To jest oczywiste i jest to temat poza dyskusją. Premier nigdy nie kłamie – komentował rzecznik rządu Paweł Graś po przesłuchaniu.



Zakaz otwierania trumien. Tusk szedł w zaparte

teraz odtwarzane Wszystkie prawdy Donalda Tuska

Inna sprawa to śledztwo dotyczące m.in. nieprawidłowości przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej i słowa byłego premiera: „Nikt nie wydawał zakazu otwierania trumien; to, w jaki sposób postępuje się w takich przypadkach, precyzyjnie opisują procedury” – jakie, po wyjściu z przesłuchania w prokuraturze.Trumny zalutowane przyleciały do Polski z Moskwy. Jak relacjonowali bliscy ofiar, na miejscu mówiono o „oficjalnym zakazie otwierania trumien” i jasnym poleceniu Ewy Kopacz: „Nie wolno otwierać trumien”.

„Nigdzie się nie wybieram”. I wyjechał do Brukseli

Tusk odpowiedział Dudzie. Jak naprawdę było z tym zaproszeniem?

W Polsce „będę skuteczniejszy” – mówił dziennikarzom Donlad Tusk w lipcu 2014 roku, poirytowany pytaniami czy to prawda, że ubiega się o fotel szefa Rady Europejskiej.– Od wczesnej zimy odpowiadam już po raz 153. na to pytanie. Powiedziałem, że nie wybieram się do Brukseli i to podtrzymuję – oświadczył premier Tusk dokładnie 25 lipca ostatniego roku swego premierostwa.Ile było w tym prawdy? Wie to każdy, kto choć trochę interesował się polityką. Już 30 sierpnia 2014 roku pojawiła się oficjalna informacja, że. Na stanowisku zasiadł 1 grudnia tego samego roku.

W czasie swojej zagranicznej kariery wielokrotnie nawiązywał jednak do sytuacji w kraju. Najczęściej skupiał się przy tym na krytyce rządzących i niechętnie współpracował z PiS, które przejęło stery po Platformie Obywatelskiej. Podobnie stronił od kontaktów z prezydentem Andrzejem Dudą.



Dopiero w 2017 roku po raz pierwszy przyjął zaproszenie od głowy państwa – na obchody święta odzyskania niepodległości 11 listopada.



Krytykowany za to przez najbardziej zagorzałych przeciwników PiS z opozycji musiał tłumaczyć swoją postawę. Jak stwierdził wówczas… „w tym roku zaproszenie wydawało się bardziej serdeczne”.



Jak było naprawdę udowodnił Marcin Kędryna z Kancelarii Prezydenta, który w odpowiedzi opublikował na Twitterze skany zaproszeń na uroczystości – które w 2017 roku niewiele różniły się od tych z 2015 i 2016 roku.

„W tym roku zaproszenie wydało się bardziej serdeczne"

Manipulacja danymi ws. szpitali

W ostatnim czasie Donald Tusk głośno wyrażał swój sprzeciw wobec polityki rządu Mateusza Morawieckiego związanej z

Gdy media obiegła informacja o konieczności budowania szpitali tymczasowych, Tusk napisał: „Krzyczącym, że powinienem był budować szpitale, nie stadiony, pragnę przypomnieć, że w latach 2005-2007, za rządów Kaczyńskiego, w Polsce liczba szpitali zmniejszyła się o 33, gdy za naszych rządów zwiększyła się o 208. Po 2015 znowu zaczęła spadać”.



Choć narrację podchwyciło wielu polityków PO i związanych z opozycją dziennikarzy, portal weryfikujący fake newsy uznał tę wypowiedź za manipulację. Jak pisaliśmy na portalu tvp.info, nagły skok liczby placówek, o którym mówił Donald Tusk, okazał się więc jedynie różnicą w nazewnictwie, a nie liczbie funkcjonujących w kraju placówek medycznych.





Afera szczepionkowa? Tusk fake newsem w rząd

Nie chodzi tu wcale o. Do rangi skandalu w środku akcji szczepień przeciwko koronawirusowi Donald Tusk próbował wypromować zajście w Rzeszowie, które nie miało miejsca. O co chodzi?W wywiadzie w TVN24 grzmiał o sytuacjach, w których podczas walki z pandemią zawodzi rząd. Poproszony przez prowadzącą rozmowę dziennikarkę o podanie przykładu, stwierdził: „To jest choćby skandal z Rzeszowa z tymi jednorazowymi igłami wielorazowego użytku”.

Interweniować musiała dziennikarka, sygnalizując, że powielane przez Tuska rewelacje zostały już zdementowane.





Podchwycone kłamstwo z Twittera

Niech tutaj będzie wreszcie powiedziane/Jest ONR-u spadkobiercą Partia. Miłosz. Traktat Poetycki. — Donald Tusk

Nie wyobrażamy sobie nowej podstawy programowej bez twórczości Czesława Miłosza! — Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dwóch policjantów przed domem Tuska. Jak było naprawdę?

Dziś na Żoliborzu. Kiedy byłem premierem, pod moim mieszkaniem zwolennicy PiS zorganizowali kilkadziesiąt manifestacji, a nawet kilkudniowe miasteczko namiotowe. Porządku pilnowało dwóch policjantów. — Donald Tusk

Tusk prosi Ziobrę o wybaczenie

Fake newsy nie były zresztą obce byłemu premierowi także przed pandemią. Gdy w 2017 roku w mediach zaczęła krążyć informacja, jakoby Czesław Miłosz miał zostać wykreślony z podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych, temat chętnie podchwycił Tusk. Były premier na Twitterze ironicznym wpisem chciał uderzyć w Ministerstwo Edukacji i Nauki.Informacja szybko jednak została zdementowana przez resort.Pod koniec 2020 roku Donald Tusk stwierdził, że gdy przeciwnicy rządu PO-PSL protestowali przed jego domem, porządku pilnowało tylko dwóch policjantów. Dołączył przy tym materiały hejterskiej grupy Lotna Brygada Opozycji, mające ukazywać kordony policji na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński.Twierdzenia Tuska ponownie nie wytrzymały konfrontacji z faktami. Kto faktycznie protestował przed domem Tuska i jakie siły wykorzystywała policja? – o tym

W niedzielę, już po ponownym objęciu sterów w PO przez Donalda Tuska, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie pozwu w związku z pomówieniami, których dopuścił się Tusk podczas swojej konferencji.



Chodzi o wypowiedź Tuska, że „minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia”. – Co się stało ludzie? czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego – mówił były premier.



Ze swoich słów – tym razem – szybko się wycofał.



– Ja tylko czytałem pewien materiał, z którego wynikało dość jednoznacznie, że są sytuacje dwuznaczności, zeznania ludzi, które wskazują na możliwość powtórki z rozrywki –tłumaczył się w poniedziałek, mówiąc o reportażu Onetu. – Jeżeli moje wyrażenia były nieprecyzyjne, to proszę o zrozumienie i wybaczenie pana Ziobry, jego małżonki. Nie miałem żadnych osobistych intencji, żeby ich dotknąć – stwierdził Tusk.

Tusk ws pozwu

- Ja nic nie wiem

- Ja tylko czytałem Onet

- Ja przepraszam, ale nic się nie stało chyba



(O KNF to ws Amber Gold?) pic.twitter.com/VOi2jfKiKz — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) July 5, 2021

