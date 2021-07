Tusk odcina się od kolegi. „To sprawa między prokuraturą, sądem i Nowakiem”

Nowy-stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej odcina się od byłego partyjnego kolegi. Jeszcze niedawno był dla niego „więźniem politycznym”. A teraz? – To jest sprawa między prokuraturą, sądem i Sławomirem Nowakiem – tak Donald Tusk skomentował dzisiejszą konferencję prasową prokuratury.

Dziś przed południem Prokuratora Okręgowego w Warszawie poinformowała o niezwłocznym skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec Sławomira N. Podczas konferencji prasowej pokazano nowe zdjęcia i nagrania video.



– Nowak usłyszał 17 zarzutów m.in. przyjęcia 6,5 mln zł łapówek i żądania kolejnych 4,5 mln zł, prania brudnych pieniędzy oraz kierowania sześcioosobową grupą przestępczą – poinformował prokurator Mariusz Dubowski.



Do dzisiejszej decyzji śledczych nie chciał odnieść się Donald Tusk. – To sprawa między prokuraturą, sądem, a Sławomirem Nowakiem – powiedział były premier.



To ogromna zmiana. Podczas wywiadu w TVN24 w kwietniu tego roku Tusk nazywał Nowaka „więźniem politycznym”.



– Docierają do mnie sygnały z wielu miejsc (…), że prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych i że jedną z ofiar tej metody wykorzystywania aresztu i prokuratury jest Sławomir Nowak – powiedział wtedy na antenie TVN24 były premier Donald Tusk. – Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i uważam, że tak dalej być nie może – mówił przed ponad dwoma miesiącami.



