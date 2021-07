Sędzia prowadził po pijanemu. Po zatrzymaniu awanturował się z policjantami

We wsi na Opolszczyźnie policja zatrzymała kierowcę, który jechał zygzakiem. Kiedy wysiadł, funkcjonariusze od razu wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem i był agresywny. Okazało się, że jest sędzią z Wrocławia. Sprawę bada prokuratura.

Do tego zdarzenia doszło w sobotę 3 lipca około godz. 10. Policjanci z Nysy a później z Grodkowa zostali powiadomieni przez uczestników ruchu, że kierujący samochodem marki volvo jedzie zygzakiem, co chwila wjeżdżając na przeciwległy pas.



– Zawiadomiono policję, patrol dokonał zatrzymania kierującego za miejscowością Kolnica – informuje w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar.



Prokurator dodaje, że mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, a policjanci czuli od niego wyraźną woń alkoholu. – Był arogancki i nie wykonywał poleceń policji, zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego – podaje prokurator.



Od mężczyzny w centrum medycznym w Brzegu pobrano próbki krwi do badań, następnie został zwolniony. Prokurator Bar zaznacza, że mężczyzna początkowo nie informował policjantów, że jest sędzią. – Ta kwestia pojawiła się później – wskazuje.



W tej sprawie śledztwo w kierunku kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nysie. Do czwartku śledczy mają poznać opinię z badań, w jakim stopniu sędzia był pijany.



– Prokurator w zależności od wyników opinii wystąpi z wnioskiem do sadu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągniecie do odpowiedzialności karnej – kończy Bar.



Jak wynika z naszych informacji, Krzysztof M. jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

