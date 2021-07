Matura 2021. CKE: 74,5 proc. tegorocznych absolwentów zdało egzamin

Maturę zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podał w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej – majowej przestawiono na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. CKE opublikowała też wstępne wyniki na swojej stronie internetowej.



Od rana maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU.



Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.



Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 93 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 79 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze, zdało 94 proc.





Średnie wyniki matur

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 55 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 58 proc., a wśród absolwentów techników – 50 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 62 proc., a wśród absolwentów techników – 47 proc.).Średni wynik z języka angielskiego – 76 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 82 proc., a wśród absolwentów techników – 67 proc.).