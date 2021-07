Nowe podejście do cyberbezpieczeństwa. Niemcy zmienią konstytucję?

„Wpływ cyberbezpieczeństwa na społeczeństwa, prawo i politykę jest coraz większy. Mówi się o osobnej klasyfikacji polityki w odniesieniu do cyberprzestrzeni, określanej mianem cyberpolityki. Prace nad tymi problemami są prowadzone regularnie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, pracuje nad tym także wiele innych podmiotów, choćby Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, badający problematykę wojny i konfliktu zbrojnego w odniesieniu do cyberprzestrzeni i wpływu na kwestie humanitarne” – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Do zmian w prawie szykują się Niemcy. A do naprawdopodobniej potrzebna będzie nowelizacja konstytucji, uchwalonej tuż po zakończeniu II wojny światowej.



„(Konstytucja – przyp. red.) nakłada wiele ograniczeń na siły zbrojne, choćby wprost zakazując rozpoczynania konfliktów. Rozwój cyberzagrożeń w ostatnich latach uwidocznił jednak wiele wyzwań potencjalnie powodowanych przez te ograniczenia. Stąd trwająca debata o konieczności zmian w ustawie zasadniczej, aby można było płynnie i legalnie odpowiadać na cyberataki. Obecnie nie wiadomo, jak takie zmiany w konstytucji miałyby wyglądać. Być może będą ograniczone do założenia koordynacji przez służby federalne takich odpowiedzi” – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.



Z niemieckiej ustawy zasadniczej mógłby zniknąć artykuł 26 określający „działania mogące służyć zakłóceniu pokojowego współistnienia narodów oraz prowadzone z takim zamiarem, zwłaszcza stanowiące przygotowanie do prowadzenia wojny zaczepnej, są niezgodne z konstytucją i podlegają karze”.



O konieczności zmian w konstytucji mówią politycy różnych opcji, choćby Philipp Amthor z współrządzącej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, oraz rząd na poziomie ministerstwa spraw wewnętrznych.



„W Niemczech została wypracowana ponadpartyjna zgoda: państwo musi mieć zdolności i prawo do reakcji. Oczekuje się, że do próby zmiany ustawy zasadniczej może dojść po wrześniowych wyborach parlamentarnych” – informuje „DGP”.



