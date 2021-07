Dramat na chodniku przed szpitalem. Kobieta urodziła martwe dziecko

Do dramatycznego zdarzenia doszło przed jednym ze szpitali w Poznaniu. Kobieta, która była w drodze do lecznicy, na chodniku urodziła martwe dziecko.

O sprawie informuje „Głos Wielkopolski” powołując się na epoznań.pl. Do zdarzenia doszło około godziny 2 w nocy z czwartku na piątek (1 na 2 lipca) przed Szpitalem Miejskim im. F. Raszei przy ul. Poznańskiej.



Jak poinformowali świadkowie zdarzenia, kobieta tuż przed szpitalem na chodniku urodziła dziecko. Fakt ten potwierdza rzecznik lecznicy.



– Wybiegły do niej położne z naszego szpitala. Gdy pojawiły się na miejscu, dziecko już wisiało na pępowinie. Dziecko przyszło na świat przed czasem. Takie wcześniaki się ratuje, ale trudno mi powiedzieć obecnie, co się zadziało, że dziecko przyszło na świat martwe – relacjonuje rzecznik Eryk Matuszkiewicz w rozmowie z serwisem epoznań.



Jak dodał, w tej chwili ciało dziecka znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej. Kobieta jest w szpitalu, nic nie grozi jej życiu.



