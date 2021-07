Zełenski: Nord Stream 2 to zagrożenie i pułapka

Gazociąg Nord Stream 2 to energetyczne zagrożenie i pułapka pod względem bezpieczeństwa – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Uznał też, że jego kraj powinien otrzymać odpowiedź w sprawie tego, kiedy będzie członkiem UE i NATO.

Cała Europa powinna się zjednoczyć, by przeciwdziałać „energetycznemu zagrożeniu”, jakim jest Nord Stream 2 – uważa Zełenski.



– Należy nadal przeciwdziałać realizacji projektu Nord Stream 2 i angażować do tej trudnej walki wszystkich partnerów – podkreślił prezydent podczas forum „Ukraina 30. Polityka międzynarodowa”.



W opinii Zełenskiego we wdrożeniu w eksploatację NS2 „chodzi nie o gospodarkę, ale o broń”.



– I nie tylko przeciwko Ukrainie, ale też, jestem przekonany, broń przeciwko całej Europie w przyszłości – dodał. Według niego ten projekt to „pułapka” pod względem bezpieczeństwa.



Zełenski ocenił też podczas swojego wystąpienia, że Ukraina zrobiła już wystarczająco, by otrzymać od partnerów „jasne potwierdzenia tego, kiedy i jak Ukraina będzie członkiem UE i NATO”.



Zapewnił, że otrzymanie członkostwa w UE i NATO jest głównym strategicznym priorytetem w polityce zagranicznej Ukrainy. Podczas tej samej konferencji szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba wyraził przekonanie, że Ukraina będzie członkiem NATO.



– To kwestia czasu i ceny, jaką zapłacimy. A dopóki nie jesteśmy członkami wielkiego sojuszu, musimy otoczyć się sojuszami z przyjaznymi państwami – zaznaczył.



